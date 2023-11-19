الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرفة عمليات بـ"آثار الإسكندرية" لمتابعة سقوط الأمطار

امطار الإسكندرية
امطار الإسكندرية

أعلنت منطقة آثار الإسكندرية تفعيل غرفة عمليات  لمتابعة المناطق الآثرية، خلال التقلبات الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ مساء أمس بالتزامن مع المنخفض الجوى الذي تشهده البلاد.


وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، أنه تم تفعيل غرف العمليات للمناطق الأثرية، وذلك فى ضوء بيان الارصاد الجوية من تعرض البلاد لنوات شتوية اعتبارًا من اليوم الاحد الموافق 2023/11/19،بناء على توجيهات الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

وتتكون غرفة العمليات برئاسة محمد متولي مدير عام اثار الاسكندريه، وعضوية مديري ومديري عموم المناطق الأثرية، والمهندسين  بقطاع المشروعات بالاسكندريه ومدير عام الترميم والسادة اخصائي الترميم بالمنطقة ومسئول امن الإسكندرية

 

طوارئ وتعطيل الدراسة بمحافظة الإسكندرية 

و أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية تعطيل الدراسة يوم الأحد بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب ومعلمون بنطاق المحافظة، ومنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية.


وشهدت محافظة الاسكندرية، تقلبات جوية شديدة بالتزامن مع المنخفض الجوي ونوة المكنسة التي اجتاحت مختلف مناطق المدينة الساحلية بأمطار غزيرة مستمرة، صحبها رياح شديدة وارتفاع في  أمواج البحر منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم.

وأعلنت شركة الصرف الصحي رفع حالة الطوارئ والتأهب لسقوط الأمطار بتمركز 187سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه، حيثتم رفع حالة الاستعداد الكامل ومن خلال اخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد محافظة الإسكندرية أمطار متفاوتة الشدة رعدية احيانا، مع  اضطراب الملاحى البحرية وارتفاع أمواج البحر من  3 إلى 5 امتار. 
 

آثار الإسكندرية غرفة عمليات متابعة المناطق الآثرية التقلبات الجوية سقوط الأمطار الغزيرة

مواد متعلقة

أمطار غزيرة على الإسكندرية.. و"الصرف الصحي" تتفقد تمركزات سيارات شفط المياه

الأكثر قراءة

عايرني بسماري وبيناديني بـ"عم عبده".. زوجة ترفع دعوى خلع ضد زوجها المتنمر

"هآرتس" تكشف مقتل 364 مستوطنًا خلال قصف إسرائيلى لاحتفال فى غلاف غزة

وزارة التعليم العالى: لجان الضبطية القضائية تغلق كيانًا تعليميًا وهميًا بالغربية

رئيس الوزراء يتفقد ويفتتح عددًا من الشركات العالمية العاملة بمصر فى مجال خدمات التعهيد

محافظ المنوفية يستجيب لمسنة ويوجه باستخراج بطاقة رقم قومى لها

مصادر تكشف سر خروج ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر يوافق على إدخال الوقود إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث فى معارك بغزة