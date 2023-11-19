غرفة عمليات بـ"آثار الإسكندرية" لمتابعة سقوط الأمطار

أعلنت منطقة آثار الإسكندرية تفعيل غرفة عمليات لمتابعة المناطق الآثرية، خلال التقلبات الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ مساء أمس بالتزامن مع المنخفض الجوى الذي تشهده البلاد.



وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، أنه تم تفعيل غرف العمليات للمناطق الأثرية، وذلك فى ضوء بيان الارصاد الجوية من تعرض البلاد لنوات شتوية اعتبارًا من اليوم الاحد الموافق 2023/11/19،بناء على توجيهات الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

وتتكون غرفة العمليات برئاسة محمد متولي مدير عام اثار الاسكندريه، وعضوية مديري ومديري عموم المناطق الأثرية، والمهندسين بقطاع المشروعات بالاسكندريه ومدير عام الترميم والسادة اخصائي الترميم بالمنطقة ومسئول امن الإسكندرية

طوارئ وتعطيل الدراسة بمحافظة الإسكندرية

و أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية تعطيل الدراسة يوم الأحد بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب ومعلمون بنطاق المحافظة، ومنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية.



وشهدت محافظة الاسكندرية، تقلبات جوية شديدة بالتزامن مع المنخفض الجوي ونوة المكنسة التي اجتاحت مختلف مناطق المدينة الساحلية بأمطار غزيرة مستمرة، صحبها رياح شديدة وارتفاع في أمواج البحر منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم.

وأعلنت شركة الصرف الصحي رفع حالة الطوارئ والتأهب لسقوط الأمطار بتمركز 187سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه، حيثتم رفع حالة الاستعداد الكامل ومن خلال اخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد محافظة الإسكندرية أمطار متفاوتة الشدة رعدية احيانا، مع اضطراب الملاحى البحرية وارتفاع أمواج البحر من 3 إلى 5 امتار.

