الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

من هنا.. رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية مصر

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

يسر التحول الرقمي تنفيذ مختلف الخدمات الخاصة  بالمواطنين ومنها الاستعلام عن المخالفات المرورية  بكل سهولة، وكذلك تسديدها عن طريق الانترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي جهة والاستعلام عن المخالفات ودفعها. 

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية مصر

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية مصر بعد معرفة رابط الموقع الخاص بذلك وهو الموضوع المطروح في هذا التقرير لقائدي السيارات. 

يكون الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة الذي يقدم خدمات نيابات المرور  للاستعلام عن مخالفات المرور، وكذلك الاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة.

يتم اختيار أيقونة الاستعلامات ثم اختيار مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة 

وبعد اختيار نوع المخالفات الراغب في الاستعلام عن  ثم يتم تسجيل رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص ثم يتم الضغط على إجمالي المخالفات.

مع العلم أن خدمة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة متاحة فقط للرخص المطورة التي تحتوي على الرقم القومي. 

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موقع النيابة العامة للمرور.. استعلام المخالفات إلكترونيا

 

النيابة العامة للاستعلام عن المخالفات المرورية 2023

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة (صور)

دفع قيمة المخالفات المرورية

يمكن دفع قيمة المخالفات المرورية من خلال الموقع نفسه باختيار أيقونة الدفع 

ثم اختيار إحدى الطريقتين إما الدفع الالكتروني أو الدفع عند الاستلام 

بعد رصد قيم المخالفات يتم تسجيل بياناتك ومنها الاسم رباعي

العنوان الخاص بالشخص بمالك الرخصة 

ثم تسجيل قسم المرور التابع له ورقم السيارة المدون على الرخصة.

بعد يمكن دفع قيمة المخالفات من خلال بطاقة الائتمان الخاصة بالشخص بكل سهولة. 

التظلمات على المخالفات المرورية 

كما يمكن التظلم على قيمة المخالفات المرورية التي قمت بالاستعلام عنها باختيار أيقونة التظلمات 

ثم الاستعلام عن المخالفات والضغط على طلب دعم ويتم إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة

وعند تسجيل التظلم تظهر الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، أضغط موافق.

 بعد تسجيل كافة المطلوب يظهر رقم الطلب الخاص بك الذي تقوم به من أجل متابعة طلب تظلمك.

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استعلام المخالفات المرورية في مصر ببلاش

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خدمات نيابة المرور.. بالخطوات استعلام عن المخالفات المرورية

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