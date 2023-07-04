بعد أن يسر التحول الرقمي على المواطنين إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة من خلال الانترنت عن طريق الجهات المخصصة لذلك زاد البحث بشكل يومي عن أسرع استعلام عن المخالفات المرورية.

أسرع استعلام عن المخالفات المرورية

نوضح في التقرير التالي للمواطنين خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية من أكثر من جهة.

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال بوابة وزارة الداخلية

https://moi.gov.eg/home/directoryservices

بعد الدخول على الرابط التالي اختيار دليل الخدمات

ثم اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية

ثم اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات

1- (حروف وأرقام أو أرقام فقط).

2- رقم الرخصة.

3- إجمالي المخالفات.

أو الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة

كتابة البيانات التالية

رقم الرخصة

نوع الترخيص

المحافظة

وحدة الترخيص

الاستعلام عن المخالفات المرورية من بوابة مصر الرقمية

كما يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال بوابة مصر الرقمية من هنا

https://digital.gov.eg

حيث يمكن من خلال الرابط السابق تجديد رخصة المركبة و الاستعلا وسداد المخالفات المرورية المختلفة عن طريق البوابة دون الحاجة للانتظار، وذلك بعد تسجيل الدخول للبوابة بحسابك المسجل عليها.

ويمكن إجراء الخدمات التالية أيضا

تَظلُم على مخالفات رخص مركبات

سداد المخالفات

تجديد رخصة مركبة

بدل فاقد رخصة مركبة

بدل تالف رخصة مركبة

تحرير توثيق عقد بيع مركبة

تحرير توكيل بيع مركبة

تحرير توكيل إدارة مركبة

استعلام عن مخالفات رخصة مركبة

التأكد من صحة بيانات مركبة

سداد مخالفات مركبة لمالك آخر

توثيق عقد بيع دراجة نارية

توكيل بيع دراجة نارية

توكيل إدارة دراجة نارية

الاستعلام عن المخالفات المرورية من رخصي على بوابة مصر الرقمية

يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية جدّد رخصة القيادة واستعلم وسدّد مخالفاتك أو مخالفات غيرك من مكانك.

استعلام عن مخالفات رخص القيادة

تظلُّم على مخالفات رخص القيادة

سداد مخالفات رخص القيادة

إصدار بدل تالف رخصة قيادة

إصدار بدل فاقد رخصة قيادة

سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر