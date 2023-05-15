موقع النيابة العامة.. طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة والتظلم عليها 

يحرص كثير من ملاك وقائدي السيارات في مصر على الدخول إلى موقع النيابة العامة للمرور من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل دوري، بالتزامن مع انتشار الرادارات على الطرق السريعة والداخلية في جميع المحافظات لمتابعة سير المركبات ومدى انضباطها والتزام السائقين بالقواعد المرورية.

موقع النيابة العامة للمرور

يقدم موقع النيابة العامة عدد من الخدمات المرورية لأصحاب السيارات، من بينها: خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسير بأنوعها، والاستعلام عن مخالفات رخص القيادة والتصالح الإلكتروني عليها.

كما يقدم موقع النيابة العامة خدمات التظلم من قيم المخالفات المرورية واستخراج شهادة إبراء الذمة من مخالفات المركبات وتوصيلها للمنزل عبر البريد.

ويمكن تسجيل الدخول إلى رابط موقع النيابة العامة للخدمات المرورية من هنا.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

ومن خلال موقع النيابة العامة يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة للسيارات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع النيابة العامة: اضغط هنـــــــــــــا.

اضغط على أيقونة الاستعلامات.

اختر الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخصة المرور.

ادخل بيانات السيارة المراد الاستعلام عليها.

اكتب رقم لوحة السيارة ومن ثم كتابة الأرقام والحروف عليها.

اضغط على الاستفسار عن قيم مخالفات السيارة، وسيظهر قيمة المخالفة.

ويمكنك سداد إلكترونيًا ببطاقة الائتمان.

كيفية التظلم على المخالفات المرورية

أتاح موقع النيابة العامة خدمة تقديم التظلم على قيم المخالفات المرورية لأصحاب السيارات في حالة فرض رسوم بشكل خاطئ أو أكثر من الحد الأعلى لغرامة التصالح، للتيسير على المواطنين، ويمكن تقديم التظلم من خلال اتباع الخطوات التالية: