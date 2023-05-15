الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

موقع النيابة العامة.. طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة والتظلم عليها 

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

يحرص كثير من ملاك وقائدي السيارات في مصر على الدخول إلى موقع النيابة العامة للمرور من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل دوري، بالتزامن مع انتشار الرادارات على الطرق السريعة والداخلية في جميع المحافظات لمتابعة سير المركبات ومدى انضباطها والتزام السائقين بالقواعد المرورية.

موقع النيابة العامة للمرور 

يقدم موقع النيابة العامة عدد من الخدمات المرورية لأصحاب السيارات، من بينها: خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسير بأنوعها، والاستعلام عن مخالفات رخص القيادة والتصالح الإلكتروني عليها.

كما يقدم موقع النيابة العامة خدمات التظلم من قيم المخالفات المرورية واستخراج شهادة إبراء الذمة من مخالفات المركبات وتوصيلها للمنزل عبر البريد.

ويمكن تسجيل الدخول إلى رابط موقع النيابة العامة للخدمات المرورية  من هنا.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

ومن خلال موقع النيابة العامة يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة للسيارات من خلال اتباع الخطوات التالية: 

  • الدخول على رابط موقع النيابة العامة: اضغط هنـــــــــــــا.
  • اضغط على أيقونة الاستعلامات.
  • اختر الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخصة المرور.
  • ادخل بيانات السيارة المراد الاستعلام عليها.
  • اكتب رقم لوحة السيارة ومن ثم كتابة الأرقام والحروف عليها.
  • اضغط على الاستفسار عن  قيم مخالفات السيارة، وسيظهر قيمة المخالفة.
  • ويمكنك سداد إلكترونيًا ببطاقة الائتمان.

الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2023

استعلام مخالفات المرور في مصر برقم السيارة 2023 والتظلم عليها

كيفية التظلم على المخالفات المرورية 

أتاح موقع النيابة العامة خدمة تقديم التظلم على قيم المخالفات المرورية لأصحاب السيارات في حالة فرض رسوم بشكل خاطئ أو أكثر من الحد الأعلى لغرامة التصالح، للتيسير على المواطنين، ويمكن تقديم التظلم من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على الموقع الرسمي الخاص بنيابة المرور هنـــا.
  • اختيار أيقونة التظلمات.
  • كتابة الرقم القومي داخل الخانة المخصصة.
  • الضغط على كلمة تفاصيل المخالفة لظهر جميع المخالفات المستحق دفعها بحديها الأقصي والأدني.
  • اقرأ شروط الخدمة ثم أكد الموافقة عليها.
  • اضغط على كلمة إرسال.
  • ستظهر الشاشة الإيصال الخاص بعملية التظلم، مدون برقم الطلب، احفظ به لاستخدام الرقم في متابعة النتيجة.
  • ستتلقى نتيجة التظلم على المخالفة بعد أقل من 24 ساعة من خلال رسالة على رقم تليفوك المحمول.
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