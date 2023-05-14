الأحد 14 مايو 2023
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حوادث

الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2023

مخالفات
مخالفات

يعتبر الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2023، من أكثر الأمور بحثًا على موقع البحث العالمي جوجل؛ أتاحت وزارة الداخلية خدمة البحث عبر بوابة مرور مصر؛ لتخفيف الضغط على المواطنين.
 

الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات بالرقم القومي


ولتوفير الخدمات الإلكترونية وإنهائها توفيرًا للجهد والوقت، وللاستعلام عن مخالفات المركبات 2023 يمكنك اتباع الخطوات الآتية.

-الدخول عبر بوابة مرور مصر 

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx 

-الضغط على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية

-اختيار الاستعلام

-اختيار مخالفات رخص المركبات.

-حدد ما إذا كانت تريد الاستعلام عن المخالفات من خلال كتابة حروف وأرقام الرخصة أم الأرقام فقط، او إدخال الحروف والأرقام أو الأرقام فقط

-الضغط على كلمة إجمالي المخالفات لتظهر أمامك. 


 الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة 2023

 

وللاستعلام عن «رخصة القيادة» يمكنك اتباع نفس الخطوات: 

-إدخال الرقم القومي

-اختيارأيقونة مخالفات رخص القيادة 

-ادخال بيانات رقم الرخصة

-تحديد نوع الترخيص

-اختيار المحافظة

-اختيار وحدة الترخيص

-الضغط على إجمالي المخالفات لتظهر أمامك . 

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