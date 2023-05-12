الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات بالرقم القومي

يقدم موقع النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور واستخراج شهادة براءة الذمة إلكترونيا، حيث تتنوع قيمة المخالفات المرورية بين 300 جنيه حتى 5000 جنيه، وتصل قيمة المخالفات المرورية على تجاوز السرعة المقررة إلى ما يتراوح بين 300 جنيه و2000 جنيه فى حال القيادة باستخدام رخصة منتهية و1000 جنيه فى حال عدم اتباع التعليمات المرورية وغيرها من المخالفات المرورية التي قد تصل قيمتها إلى 5000 جنيه.

استعلام مخالفات المرور بالرقم القومي

يمكنك معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة أو الرقم القومي لمالك السيارة عبر موقع النيابة العامة من هنـــــا ppo.gov.eg واتباع تعليمات الاستعلام عن مخالفات المرور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة

ويبحث المواطنون عن خدمة المخالفات المرورية بالعبارات المختلفة التالية: الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر، كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور، بوابة مصر الرقمية للمرور، الإدارة العامة للمرور، موقع المرور والمخالفات، الإدارة العامة للمرور للمخالفات، نيابة المرور خدمة المخالفات، النيابة العامة للمخالفات، استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة، رقم استعلام مخالفات المرور، الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي.

بعد الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة يسعى مالك السيارة لتقديم تظلم على مخالفات المرور، ويأتي تظلم المرور ضمن خدمات نيابات المرور، وهي خدمة أتاحها الموقع للاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص السير ورخص القيادة، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

خطوات عمل تظلم على مخالفات المرور

يتيح موقع النيابة العامة للمرور خدمة التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا ضمن خدمات نيابات المرور، وهي خدمة أتاحها الموقع للاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص السير ورخص القيادة، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

1 - عليك الدخول علي موقع النيابة العامة.

2 - ستظهر لك صفحة بها خدمات نيابات المرور.

3 - اختر كلمة التظلمات، ومن بعدها عليك الضغط على كلمة استمرار.

4 - قم باختيار "مخالفات رخص مركبات".

5 - ستظهر لك صفحة، تطلب منك أن تسجل بيانات رخصة المركبة.

6 - بعد تسجيل البيانات المطلوبة، قم بالضغط علي "تقديم الطلب".

7 - وبعد إرسال الطلب، ستحصل على كود أحتفظ به، ومن بعدها يجب المتابعة لحين الرد.