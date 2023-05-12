الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات بالرقم القومي

مخالفات
مخالفات

يقدم موقع النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور واستخراج شهادة براءة الذمة إلكترونيا، حيث تتنوع قيمة المخالفات المرورية بين 300 جنيه حتى 5000 جنيه، وتصل قيمة المخالفات المرورية على تجاوز السرعة المقررة إلى ما يتراوح بين 300 جنيه و2000 جنيه فى حال القيادة باستخدام رخصة منتهية و1000 جنيه فى حال عدم اتباع التعليمات المرورية وغيرها من المخالفات المرورية التي قد تصل قيمتها إلى 5000 جنيه.

استعلام مخالفات المرور بالرقم القومي

يمكنك معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة أو الرقم القومي لمالك السيارة عبر موقع النيابة العامة من هنـــــا ppo.gov.eg واتباع تعليمات الاستعلام عن مخالفات المرور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة

ويبحث المواطنون عن خدمة المخالفات المرورية بالعبارات المختلفة التالية: الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر، كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور، بوابة مصر الرقمية للمرور، الإدارة العامة للمرور، موقع المرور والمخالفات، الإدارة العامة للمرور للمخالفات، نيابة المرور خدمة المخالفات، النيابة العامة للمخالفات، استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة، رقم استعلام مخالفات المرور، الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي.

بعد الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة يسعى مالك السيارة لتقديم تظلم على مخالفات المرور، ويأتي تظلم المرور ضمن خدمات نيابات المرور، وهي خدمة أتاحها الموقع للاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص السير ورخص القيادة، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانًا 2023 عبر مصر الرقمية

الاستعلام عن مخالفات المرور بمحافظة القاهرة 2023

 خطوات عمل تظلم على مخالفات المرور

يتيح موقع النيابة العامة للمرور خدمة التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا ضمن خدمات نيابات المرور، وهي خدمة أتاحها الموقع للاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص السير ورخص القيادة، والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

1 - عليك الدخول علي موقع النيابة العامة.

2 - ستظهر لك صفحة بها خدمات نيابات المرور.

3 - اختر كلمة التظلمات، ومن بعدها عليك الضغط على كلمة استمرار.

4 - قم باختيار "مخالفات رخص مركبات".

5 - ستظهر لك صفحة، تطلب منك أن تسجل بيانات رخصة المركبة.

6 - بعد تسجيل البيانات المطلوبة، قم بالضغط علي "تقديم الطلب".

7 - وبعد إرسال الطلب، ستحصل على كود أحتفظ به، ومن بعدها يجب المتابعة لحين الرد.

الاستعلام عن بيانات سيارة برقم اللوحة في مصر كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بوابة مصر الرقمية للمرور الإدارة العامة للمرور موقع المرور والمخالفات الإدارة العامة للمرور للمخالفات نيابه المرور خدمه المخالفات النيابة العامة للمخالفات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة رقم استعلام مخالفات المرور الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي موقع النيابة العامة التظلم على المخالفات المرورية خدمات نيابات المرور

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بحبس والدة "فتاة السلام" لضربها وتعذيبها

النيابة تكشف تفاصيل توصلها لمكان اختفاء "فتاة السلام"

ضُبطا بوضع مخل.. كواليس القبض على مؤدى مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد

إصابة شخصين فى حادث سير ببورسعيد

بقيمة 80 جنيهًا.. “الذهب” يواصل التراجع متأثرًا بقرار إعفاء الواردات

"هندسة الإسكندرية" تُنظم ندوة الإدارة والاستدامة والتخطيط الاستراتيجي لمركز التميز للمياه (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر طبية: استشهاد 3 فلسطينيين إثر استهداف إسرائيلى شقة سكنية بحى النصر

محطة كهرباء غزة مهددة بالتوقف لنقص إمدادات الوقود.. وإسرائيل تمدد الطوارئ

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة