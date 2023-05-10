الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستعلام عن مخالفات المرور بمحافظة القاهرة 2023

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

من الموضوعات المهمة لقائدي السيارات البحث بشكل دائم عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور والذي أصبح سهل وميسر الاستعلام ودفع المخالفات المرورية من خلال الاعتماد على التحول الرقمي.
 

الاستعلام عن مخالفات المرور
 

نعرض في التقرير التالي رابط الاستعلام عن مخالفات المرور وخطوات الاستعلام وسبل الدفع الممكنة.

يوفر موقع النيابة العامة خدمات نيابات المرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنوعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة

  • الوصول للموقع من هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلامات
  • يوجد خيارين
  • مخالفات رخص المركبات
  • مخالفات رخص القيادة 
     

في كلا الخيارين يتم كتابة:

رقم الرخصة بالحروف والأرقام أو بالأرقام فقط.
الضغط على إجمالي المخالفات .
أو يمكن طلب الدعم .
 

استعلام مخالفات المرور في مصر برقم السيارة 2023 والتظلم عليها


 

دفع مخالفات المرور 

من خلال الرابط السابق ذكره يمكن تسديد مخالفات المرور باختيار أيقونة الدفع 
ويوجد طريقتين
الدفع الإلكتروني
الدفع ع الاستلام 
 

ويتم اتباع ذات الخطوات السابق 
باختيار نوع المخالفات سواء للمركبات أو القيادة 
ثم عرض المخالفات والدفع

خدمات موقع النيابة العامة 

يمكن من خلال موقع النيابة العامة الحصول على الخدمات التالية 

- خدمة الدفع عند الاستلام .
- خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية. 
- خدمة التظلم من قيم المخالفات. 
- خدمة متابعة حالة الطلبات .
- خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية.
- خدمة توصيل شهادة براءة الذمة.
 

لائحة المخالفات المرورية 

يوضح موقع وزارة الداخلية عدد من المخالفات التي يعاقب من يرتكبها نذكر بعضها 
ونوضح الرابط لمعرفة باقي المخالفات
 

• عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .

• مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .

• إستعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها، كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى ارتكاب المخالفة.
 

• إستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها .

• وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .

• قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الاستعمال أو غير موجودة .

• سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة .

• عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.

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