الخميس 11 مايو 2023
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مصر

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانًا 2023 عبر مصر الرقمية

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يبحث الكثير من ملاك وقائدي السيارات الخاصة والنقل عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانًا 2023 بدون الرقم القومي والهاتف المحمول، بعدما أضاف موقع النيابة العامة للخدمات المرورية شرطا لإضافتها للكشف عن قيمة المخالفات المرورية لضمان سرية المعلومات للمواطنين.

نماذج مخالفات المرور في مصر

وتتعدد نماذج مخالفات المرور في مصر التي تعاقب عليها وزارة الداخلية بالغرامة المالية أو الحبس والغرامة، من بينها:-

  • تجاوز السرعة المحددة.
  • عدم ارتداء حزام الأمان.
  • استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
  • عدم الالتزام بقواعد الأولوية.
  • الانحراف عن مسار الطريق.
  • الوقوف في أماكن غير مخصصة للوقوف.
  • القيادة بسرعة عكسية.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة مجانا

ويستعرض "الدستور" خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة مجانا عبر موقع مصر الرقمية دون دفع أي رسوم للاستعلام، عبر السطور التالية:-

  • الدخول إلى موقع مصر الرقمية من هنا.
  • تسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع أو انشاء حساب جديد برقم الهاتف بكل سهولة.
  • اختيار أيقونة مركباتي.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات السيارة.
  • اختيار أيقونة بدء الخدمة.
  • أدخل رقم لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أم أرقام فقط.
  • ستظهر نتيجة الاستعلام بالتفصيل.

الاستعلام عن مخالفات المرور بمحافظة القاهرة 2023

استعلام مخالفات المرور في مصر برقم السيارة 2023 والتظلم عليها

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي

3 روابط.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانًا 2023 وكيفية التظلم

كيفية تقديم التظلم على مخالفات المرور 2023

ويمكن تقديم التظلم على مخالفات المرور المحررة ضد مالك السيارة في حالة التأكد من وجود خطأ في الرصد أو عدم ارتكابها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول على لينك موقع النيابة العامة من هنا.
  • الضغط على كلمة التظلمات، ثم وأختار نوع التظلم «رخصة المركبات» أو «رخصة القيادة»
  • تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة.
  • تحديد الحد الأقصى والأدنى للمخالفة التي تم ارتكابها.
  • تظهر شروط الخدمة الإلكترونية، بعد قرأتها قم بالضغط على «الموافقة».
  • بعد ظهور البيانات الخاصة بالرخصة، يجب اضغط على كلمة «إرسال الطلب». ‏
  • يظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب، يجب أن تحتفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة.
  • ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم “الجوال” الذي قمت بتسجيله.

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الاستعلام عن مخالفات المرور بمحافظة القاهرة 2023

استعلام مخالفات المرور في مصر برقم السيارة 2023 والتظلم عليها

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي

3 روابط.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانًا 2023 وكيفية التظلم

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