الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

إلكترونيًا دون الذهاب إلى وحدات المرور.. كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية؟

مخالفات السيارات
مخالفات السيارات

يبحث الكثير  من مالكي السيارات عن كيفية الاستعلام عن مخالفات السيارات إلكترونيًا بدلًا من الذهاب إلى وحدات المرور المختلفة، ولذلك أتاحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا ومجاناً عن طريق موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 

ليتمكن الأفراد من تجديد رخص المركبات بشكل دوري، ويتاح الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة والتظلم عليها إلكترونيا على موقع النيابة العامة أو من خلال بوابة مصر الرقمية وكذلك موقع بوابة مرور مصر.

الاستعلام عن مخالفات المرور مجاناً

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور مجاناً، حيث يمكن لأصحاب السيارات المختلفة الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بهم بأكثر من طريقة سواء برقم لوحة السيارة أو بالرقم القومي، لذلك تقدم “الدستور” كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا.


أولًا الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم لوحة المركبة:

الدخول إلى موقع النيابة العامة المصرية.
اختيار خانة الاستعلامات.
اختيار خانة مخالفات رخص المركبات.
ثم إدخال رقم الرخصة واختيار رقم الرخصة بالأرقام فقط أو الأرقام والحروف.
ثم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات.
بعد ذلك ستظهر قيمة المخالفات المفروض دفعها على السيارة.

 

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي


بعد الاطلاع على إجمالي مخالفات المرور برقم السيارة، يمكن الاستعلام عن تفاصيل مخالفات المرور بالرقم القومي، من خلال اختيار إظهار تفاصيل المخالفات وإدخال الرقم القومي لصاحب المركبة المراد معرفة مخالفاتها، وقتها تأتي رسالة بإجمالي المخالفات وأماكن ووقت حدوثها وقيمة كل مخالفة وفقًا لقانون المرور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 برقم اللوحة

موقع النيابة العامة.. طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة والتظلم عليها 


كيفية السداد الإلكتروني لمخالفات المرور برقم السيارة:


يمكن لمالك السيارة بعد الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، اختيار السداد الإلكتروني للمخالفات، وذلك عن طريق موقع النيابة العامة المصري، من خلال اختيار خدمة الدفع، سواء الدفع الإلكتروني أو السداد عند الاستلام في وحدات المرور، وذلك من خلال هذا الرابط المتاح إلكترونيًا، واتباع الخطوات التالية:

اختيار آلية السداد سواء إلكترونيًا أو عبر الدفع عند الاستلام.
ثم إدخال بيانات الرخصة.
ثم إدخال بيانات السداد الإلكتروني أو السداد عند الاستلام.

 

التظلمات على المخالفات المرورية


ويمكن لأصحاب المركبات التظلم على المخالفات المرورية، عبر موقع النيابة العامة، من خلال الدخول إلى نيابات المرور من هنا واختيار التظلمات، واتباع الخطوات التالية:

إدخال رقم المركبة بالحروف والأرقام.
الاطلاع على إجمالي المخالفات.
اختيار التظلم على مخالفة.
اختيار المخالفة التي يرغب التظلم عليها.
اختيار سبب التظلم.
تأكيد الطلب والاحتفاظ برقم التظلم للاستعلام عنه.
وتظهر نتيجة تظلم مخالفات المرور خلال 72 ساعة، على موقع نيابات المرور، من خلال إدخال رقم التظلم أو رقم الطلب الذي تم تقديمه من خلال هذا الرابط.

وستظهر نتيجة تظلم مخالفات المرور سواء بالقبول أو الرفض، وفي حالة القبول ستزال المخالفة المرورية من الرخصة، أما في حالة الرفض سيتم تأكيد المخالفة على المركبة لسدادها من خلال طرق السداد المختلفة سواء إلكترونيًا أو في وحدة المرور التابع لها.

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