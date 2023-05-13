بالخطوات ..كيفية التصالح على المخالفات المرورية إلكترونيا

كيفية وطرق التصالح فى المخالفات المرورية من المواضيع التي يزداد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل، وتعرض "الدستور" خلال التقرير التالي كل ما يحيط بهذا الأمر.

خطوات التصالح في مخالفات المرور

- تسجيل الدخول على أحدى المنصات الرسمية "النيابة العامة - مصر الرقمية - وزارة الداخلية".

- الضغط على "خدمات المرور".

- الضغط على الزر الخاص بجملة "التصالح الفوري" ثم الضغط على جميلة "مخالفات رخص المركبات".

- اختيار رخص القيادة حال سداد مخالفاتها.

- كتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة.

- الضغط على الزر الخاص بجملة "إجمالي المخالفات".

- ستظهر أمامك مخالفات قيمة المخالفات التي يجب دفعها.

- كتابة الرقم القومي من خلال الخانات المخصصة لذلك.

- كتابة أرقام الهاتف المحمول لصاحب المخالفة خلال الخانات المخصصة لذلك.

-القيام بطباعة الإيصال أو الاحتفاظ بصورة منه في حال الموافقة على العملية التي تم إجراءها.

- بعد ساعات يظهر سداد المخالفة على "سيستم المرور"، وبالتالي تسقط تلك المخالفة.

ملحوظة

أمور لا يجوز فيها التاصلح الفورى:

المخالفات المرورية ذات الصلة بالجرائم ليس لها تصالح فوري بل بها إجرءات أخرى.

طرق استخراج رخصة القيادة

عند استخراج رخصة القيادة من وحدات المرور يجب اتباع التالي:

أولًا: الذهاب مبكرًا لوحدة المرور والحصول على رقم من وحدات المرور.

ثانيًا: التوجه إلى نوافذ المرور لتسليم الأوراق إلى الموظفين والاطلاع عليها والتأكد من صحتها.

ثالثًا: إجراء اختبار القيادة وفي حالة اجتيازه يبدأ إنهاء الإجراءات الخاصة بالرسوم ثم التصوير للرخصة الخاصة.

المخالفات التي يمكن التصالح فيها

حسب ما نشرته وزارة العدل، وطبقًا للمادة المادة (374) من قانون المرور الحالي، فإنه يجوز الصلح فى حالات يشترط فيها دفع مبلغ 25 جنيهًا بصفة فورية.

1- تشغيل الأنور والأضواء والمصابيح الكاشفة على شكل مخالف للمقرر.

2- في حال وقوف السيارة في أماكن مظلمة في الطرقات بدون إضاءة للأنوار الصغيرة.

3- قيادة المركبة ليلًا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة.

4- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.

5- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.