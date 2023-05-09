استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة وطريقة التظلم فى خطوات بسيطة

يبحث العديد من المواطنين عن استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة.. حيث كثر البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة.

وفى هذا السياق، يرصد “الدستور” كافة المعلومات عن استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة وكل ما تريد معرفته عن هذا الاستعلام.

ويمكنك استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة من خلال هذه الخطوات التى ترصدها الدستور خلال السطور المقبلة وهى كالتالى :

استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة القاهرة

1- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت (من هنا).

2- اختيار خدمات المرور.

3- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

4- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

5- اضغط على عرض المخالفات المرورية.

6- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.

7- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.

خطوات التظلم على مخالفات المرور محددة وهى كالتالى

الخطوة الأولي: الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط (من هنا).

الخطوة الثانية: الضغط على كلمة التظلمات، ثم وأختار نوع التظلم «رخصة المركبات» أو «رخصة القيادة»

الخطوة الثالثة: تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك ثم اضغط على كلمة تفاصيل المخالفة.

الخطوة الرابعة: تظهر جميع المخالفات المستحق دفعها بكافة تفاصيلها وتحديد الحد الأقصى والأدنى للمخالفة التي تم ارتكابها.

الخطوة الخامسة: تظهر أمامك الشروط الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، بعد قرأتها قم بالاضغط على كلمة «الموافقة».

الخطوة السادسة: بعد ظهور البيانات الخاصة بالرخصة اضغط على كلمة «إرسال الطلب». ‏

الخطو السابعة: يظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب، احفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة .

الخطوة الأخيرة: ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم هاتفك المحمول الذي قمت بتسجيله.