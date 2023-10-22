الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة (صور)

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يبحث قائدي السيارات والمركبات عن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية سواء برقم اللوحة أو بالرقم القومي، حيث يعتبر موقع النيابة العامة هو الموقع الرسمي لـ استعلام على المخالفات المرورية مجانا.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر من خلال موقع النيابة العامة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة كالتالي: 

  1. ادخل إلى موقع النيابة العامة من هنا.
  2. اضغط على خدمات نيابات المرور.
  3. اضغط على أيقونة "الاستعلامات".
  4. اختر "مخالفات رخص المركبات".
  5. اكتب رقم اللوحة المعدنية للسيارة.
  6. اضغط على "عرض المخالفات المرورية".
الاستعلام عن المخالفات المرورية 

 

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة

 

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة

 

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة

 

الاستعلام عن المخالفات المرورية

ويبحث قائدي المركبات عن المخالفات بالعبارات التالية: خدمات المرور الإلكترونية، مخالفات المرور في مصر، الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات، نيابة المرور استعلام عن المخالفات، ادارة المرور المخالفات، استعلام عن مخالفات المرور مجانًا، استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، الاستعلام عن مخالفات المرور 2023، استعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة في مصر وزارة الداخلية، الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات، استعلام عن مخالفات المرور مجانا بدون الرقم القومي.

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة السير عكس الاتجاه في قانون المرور

لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 وكيفية التظلم عليها

قيمة مخالفات المرور 2023

تختلف قيمة مخالفات المرور في مصر حسب نوع المخالفة، ودرجة خطورتها، وفيما يلي قائمة ببعض المخالفات المرورية الشائعة وقيمة الغرامة المترتبة عليها:

تجاوز السرعة المقررة: تتراوح الغرامة بين 1500 جنيه و3000 جنيه.

عدم ارتداء حزام الأمان: تبلغ الغرامة 200 جنيه.

عدم استخدام المارة لأماكن المشاة: تبلغ الغرامة 100 جنيه.

عدم وجود رخصة قيادة سارية المفعول: تبلغ الغرامة 1000 جنيه.

عدم وجود تأمين على السيارة: تبلغ الغرامة 1000 جنيه.

قيادة السيارة دون فرامل أو مصباح أمامي: تبلغ الغرامة 2000 جنيه.

قيادة السيارة تحت تأثير الكحول أو المخدرات: تبلغ الغرامة 5000 جنيه.

الاستعلام عن المخالفات المرورية موقع النيابة العامة استعلام على المخالفات المرورية مجانا مخالفات المرور في مصر الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة فقط

لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023.. وخطوات التظلم

الأكثر قراءة

فخ الممر الآمن.. حين هجّرت إسرائيل أهالى غزة ليلًا وقصفتهم صباحًا

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تعرض مصر لإعصار تيج

قعدة مزاج تنتهى بجريمة داخل شقة ببولاق الدكرور

رحيل أحمد عبدالقادر إلى الوكرة القطرى.. القرار فى يد كولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات