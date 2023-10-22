خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة (صور)

يبحث قائدي السيارات والمركبات عن خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية سواء برقم اللوحة أو بالرقم القومي، حيث يعتبر موقع النيابة العامة هو الموقع الرسمي لـ استعلام على المخالفات المرورية مجانا.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر من خلال موقع النيابة العامة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع النيابة العامة كالتالي:

ادخل إلى موقع النيابة العامة من هنا. اضغط على خدمات نيابات المرور. اضغط على أيقونة "الاستعلامات". اختر "مخالفات رخص المركبات". اكتب رقم اللوحة المعدنية للسيارة. اضغط على "عرض المخالفات المرورية".

الاستعلام عن المخالفات المرورية

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة

الاستعلام عن المخالفات المرورية

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قيمة مخالفات المرور 2023

تختلف قيمة مخالفات المرور في مصر حسب نوع المخالفة، ودرجة خطورتها، وفيما يلي قائمة ببعض المخالفات المرورية الشائعة وقيمة الغرامة المترتبة عليها:

تجاوز السرعة المقررة: تتراوح الغرامة بين 1500 جنيه و3000 جنيه.

عدم ارتداء حزام الأمان: تبلغ الغرامة 200 جنيه.

عدم استخدام المارة لأماكن المشاة: تبلغ الغرامة 100 جنيه.

عدم وجود رخصة قيادة سارية المفعول: تبلغ الغرامة 1000 جنيه.

عدم وجود تأمين على السيارة: تبلغ الغرامة 1000 جنيه.

قيادة السيارة دون فرامل أو مصباح أمامي: تبلغ الغرامة 2000 جنيه.

قيادة السيارة تحت تأثير الكحول أو المخدرات: تبلغ الغرامة 5000 جنيه.