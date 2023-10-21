السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة السير عكس الاتجاه في قانون المرور

حادث مروري
حادث مروري

السير عكس الإتجاه، أحد أخطر مظاهر الخرون عن القانون أثناء قيادة السيارات على الطرق والمحاور الرئيسية، والتي قد تسبب حوادث مأساوية، تسفر عن ضحايا ومصابين.

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وحرص المشرع على الحد من مخالفات السير عكس الإتجاه نظرا لما تسببه من كوارث، ووضع بنود في القانون لمعاقبة مرتكبيها.

عقوبة السير عكس الإتجاه

قانون المرور الجديد في المادة رقم 76  ينص على معاقبة مرتكبي المخالفة بالحبس  مع تغريم المخالفين بغرامة مالية لا تقل على عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، حال التعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام.

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