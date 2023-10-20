الجمعة 20 أكتوبر 2023
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لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 وكيفية التظلم عليها

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يستطيع أصحاب المركبات استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 من خلال بوابة النيابة العامة التي خصصتها وزارة الداخلية المصرية ليتمكن المواطنون من الحصول على كافة الخدمات الكترونيًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023.

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

يمكن لأصحاب السيارات الراغبين في استعلام مخالفات المرور مصر زيارة موقع النيابة العامة والذي يوفر خدمة استعلام مخالفات المرور مجانًا، ويمكنك ذلك باتباع الخطوات التالية: 

  • أولا زيارة بوابة مرور مصر أو الضغط على الرابط التالي من هنا.
  • ثانيًا: انقر على " خدمات المرور".
  • ثالثًا: انقر على "استعلام عن مخالفات المرور".
  • رابعًا: في قسم " استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة"، أدخل رقم اللوحة بالكامل، بما في ذلك الحروف والأرقام.
  • خامسًا: انقر على "بحث"، سيظهر لك قائمة بجميع المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على السيارة، ستتضمن هذه القائمة نوع المخالفة، وتاريخ تسجيلها، والقيمة المستحقة.

الآن.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 بالرقم القومي والخطوات

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة للسيارات والدراجات النارية بالمجان

التظلم من مخالفات المرور الكترونيًا 

يحق لمالك السيارة أو قائدها التظلم من مخالفات المرور التي تم تسجيلها على السيارة، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، على أن تكون المخالفة مسجلة على السيارة التي يمتلكها أو يقودها صاحب التظلم، ولابد أن يرفق صاحب التظلم بالمستندات التي تدعم موقفه، مثل صورة من المخالفة، أو صورة من تقرير الفحص الفني، أو أي مستندات أخرى ذات صلة.

ويمكن تقديم التظلم على مخالفات المرور مصر الكترونيًا من خلال موقع مرور مصر من خلال الرابط السابق، ثم انقر على "خدمات المرور"، انقر على "التظلمات"، أدخل الرقم القومي الخاص بك، أدخل رقم المخالفة التي ترغب في التظلم منها، اكتب أسباب التظلم، إرفاق المستندات التي تدعم موقفك، انقر على "تقديم التظلم"، إجراءات النيابة العامة بعد تقديم التظلم على مخالفات المرور مصر

تقوم النيابة العامة بفحص التظلم المقدم إليها، وفي حالة قبوله، يتم إلغاء المخالفة المرورية. وفي حالة رفضه، يتم إخطار صاحب التظلم بذلك.

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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة فقط

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لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

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