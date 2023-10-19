الخميس 19 أكتوبر 2023
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حوادث

الآن.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 بالرقم القومي والخطوات

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يشغل بال العديد من قائدي السيارات معرفة رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 بالرقم القومي والخطوات، حيث يهتموا بالبحث عنها على محرك البحث العالمي جوجل، خوفا من دفع غرامة تأخير، أو سعيا للتظلم على المخالفة.

 

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 بالرقم القومي والخطوات

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة والرابط، وطرق سداد مخالفات المرور 2023.

ونجد أن موقع النيابة العامة سهل على عدد من المواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية والكثير من غيرها من الخدمات المرورية المختصة.

يبحث عن رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية مصر برقم السيارة 2023 الملايين من أصحاب المركبات والسيارات والدراجات البخارية في مختلف محافظات الجمهورية والتي أتاحته الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية للجمهور لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لسداد قيمة التصالح على المخالفات المرورية.

 

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة

ويستعلم أي قائد للسيارة عن المخالفات المرورية من موقع النيابة العامة الذي أنشأته النيابة العامة لتقديم الخدمات المرورية توفيرًا للوقت والجهد بدلًا من تكلف عناء الذهاب لمصلحة المرور من خلال:-

  1. الدخول على موقع النيابة العامة من هنا.
  2. اضغط على الاستعلام عن قيمة التصالح.
  3. إدخال بيانات صاحب السيارة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.
  4. تسجيل بيانات اللوحة المعدنية - أرقام وحروف-.
  5. تحديد نوع ولون السيارة المراد التصالح على مخالفاتها.
  6. الضغط على كلمة استعلم.
  7. ظهور إجمالي قيمة المبلغ المراد سداده.

 

طرق سداد مخالفات المرور 2023

يمكن لأي مواطن أو قائد سيارة التظلم على المخالفات المرورية إذا وجدها مبالغ فيها أو قيمتها أكبر من المستحق دفعه من خلال موقع النيابة العامة كما أتاح الموقع سداد المخالفات الإلكترونية أون لاين ودون مجهود من خلال أي «ماكينات الصرف الآلي للبنوك، شركات التحصيل الإلكتروني (فوري، ضامن، bee، مكاتب البريد المصري، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

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موقع النيابة العامة للمرور.. وكيف تستعلم عن المخالفات المرورية

وخصصت النيابة العامة المصرية موقع الكتروني للاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق سدادها والتظلم عليها، وكذلك معرفة قيمة المبالغ المراد سداده كقيمة التصالح على المخالفات المرورية طوال العام والتي يجوز التصالح عليها، وذلك يكون عقب إدخال كافة البيانات اللازمة كما يمكن السداد من خلال وسائل الدفع المعتمدة رسميا والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

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