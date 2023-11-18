السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصر ضمن قائمة أفضل وجهات سياحية في العالم لعام 2024 (فيديو جراف)

مصر
مصر

كشف دليل السفر العالمي Lonely Planet  في يوبيله الذهبي (مرور 50 عامًا على صدورها)، عن أفضل 50 وجهة سياحية، تستحق الزيارة في 2024، وكانت مصر من ضمن تلك الدول، أيضا شملت القائمة على عدد من الدول الأخرى ومنها الغرب الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر، المغرب، شيلي، المكسيك وغيرها.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل وجود مصر ضمن قائمة أفضل وجهات سياحية في العالم لعام 2024.

txt

طيار إندونيسى يدعم راكبًا فلسطينيًا بطريقة مختلفة (فيديوجراف)

txt

هكذا أصبح الإرهاب فى مصر تاريخيًا (فيديوجراف)

أظهرت إحصائية لشركة "ميجافون" الروسية، إحدى أكبر شركات الاتصالات الروسية، عودة مصر إلى قائمة أفضل 5 وجهات سياحية لدى الروس لقضاء العطلة الصيفية.

أوضحت الإحصائية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، أن مصر كانت في المركز السابع فقط من حيث الشعبية بين الروس، وأعادها موسم 2023 إلى قائمة أفضل 5 وجهات لقضاء العطلات الأجنبية، لافتة إلى ارتفاع أعداد السياح الروس المتوجهين إلى إفريقيا في الفترة من 1 يونيو حتى 25 أغسطس الجاري.

كما أشارت الإحصائية إلى استقبال تونس 3.5 أضعاف عدد السياح من روسيا، كما ارتفعت نسبة السياح الروس في الإمارات بنسبة 37%، وفي السعودية بنسبة 123%، وإيران بنسبة 115%، مؤكدة انخفاض نسبة السياح الروس الراغبين في قضاء عطلاتهم السياحية في الجزر.

وتعد السوق الروسية أحد الأسواق الرئيسية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، حيث جاء في المركز الثانى من حيث أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال 2022 ووصل فى 2015 إلى السوق الأولى من حيث الأعداد السياحية الوافدة الى مصر محققا 3 ملايين سائح.

وأطلقت هيئة تنشيط السياحة، حملة ترويجية مؤخرًا إلى السوق الروسية لزيادة الأعداد السياحية الوافدة منه؛ نظرًا لأهميته فى السوق السياحية المصرية، كما تبحث الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سبل تعزيز أوجة التعاون مع منظمى الرحلات بالسوق الروسية من خلال تنظيم الحملات الإعلانية المشتركة وبرنامج تحفيز الطيران، لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر.

كما تم تعريف كبار منظمى الرحلات العاملين في السوق الروسية بالتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر ومؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسية إلى المقصد السياحي المصري، إضافة إلى حجم الطلب على زيارة مصر خلال الفترة القادمة.
 

دليل السفر العالمي Lonely Planet أفضل 50 وجهة سياحية مصر مصر ضمن قائمة أفضل وجهات سياحية في العالم أفضل وجهات سياحية في العالم

مواد متعلقة

طيار إندونيسى يدعم راكبًا فلسطينيًا بطريقة مختلفة (فيديوجراف)

وضع مأسـاوى فى مجمع الشفاء الطبى بغزة (فيديوجراف)

أمير القلوب.. مجدى يعقوب يرفض الاحتفال بعيد ميلاده تضامنًا مع غزة (فيديوجراف)

تزييف الحقائق.. نازح فلسطينى يكشف قسوة جرائم الاحتلال (فيديوجراف)

مواطنة تسخر من جنود إسرائيل: بلد لا أخلاقية تقتل أطفال بدعم أمريكي (فيديو)

مواطن: أتمنى من الرئيس القادم السير على نفس الخطى الحالية (فيديو)

مواطن: نريد السيسي رئيسنا القادم لاستكمال مسيرته (فيديو)

هكذا أصبح الإرهاب فى مصر تاريخيًا (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

«السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالى غزة

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة