مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات سياحية للسياح الروس

أظهرت إحصائية لشركة "ميجافون" الروسية، إحدى أكبر شركات الاتصالات الروسية، عودة مصر إلى قائمة أفضل 5 وجهات سياحية لدى الروس لقضاء العطلة الصيفية.

أوضحت الإحصائية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، أن مصر كانت في المركز السابع فقط من حيث الشعبية بين الروس، وأعادها موسم 2023 إلى قائمة أفضل 5 وجهات لقضاء العطلات الأجنبية، لافتة إلى ارتفاع أعداد السياح الروس المتوجهين إلى إفريقيا في الفترة من 1 يونيو حتى 25 أغسطس الجاري.

كما أشارت الإحصائية إلى استقبال تونس 3.5 أضعاف عدد السياح من روسيا، كما ارتفعت نسبة السياح الروس في الإمارات بنسبة 37%، وفي السعودية بنسبة 123%، وإيران بنسبة 115%، مؤكدة انخفاض نسبة السياح الروس الراغبين في قضاء عطلاتهم السياحية في الجزر.

وتعد السوق الروسية أحد الأسواق الرئيسية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، حيث جاء في المركز الثانى من حيث أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال 2022 ووصل فى 2015 إلى السوق الأولى من حيث الأعداد السياحية الوافدة الى مصر محققا 3 ملايين سائح.

وأطلقت هيئة تنشيط السياحة حملة ترويجية مؤخرًا إلى السوق الروسية لزيادة الأعداد السياحية الوافدة منه؛ نظرًا لأهميته فى السوق السياحية المصرية، كما تبحث الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سبل تعزيز أوجة التعاون مع منظمى الرحلات بالسوق الروسية من خلال تنظيم الحملات الإعلانية المشتركة وبرنامج تحفيز الطيران، لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر.

كما تم تعريف كبار منظمى الرحلات العاملين في السوق الروسية بالتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر ومؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسية إلى المقصد السياحي المصري، إضافة إلى حجم الطلب على زيارة مصر خلال الفترة القادمة.