ارتفاع رحلات الطيران القادمة من روسيا.. وزيادة إنفاق السائحين الروس

كشف مصطفى خليل، عضو مجلس الأعمال المصري الروسي، أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا تشهد خلال الفترة الحالية زيادة في إعداد السائحين والطائرات سواء التي تسيرها من خلال شركة مصر للطيران أو شركه "إير كايرو" أو من خلال الشركة الوطنية لروسيا "إيرو فلوت" أو عبر شركة الطيران المنخفضة تكاليف التابعه لها.

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأهم من زيادة أعداد رحلات الطيران من روسيا -مع أنها ليست بالأعداد المعتادة من الجانب الروسي الذي قارب 3 ملايين سائح سنويا في عام 2015- أن النوعية الحالية الوافدة من السائحين الروس غير المعتادين، فحاليا يأتي الأعلى إنفاقا كما أن اختياراتهم تتجه نحو فنادق الخمس والأربع نجوم، وهذا مؤشر إيجابي، إذ الأهم من الأعداد السياحية هو ما تحققه هذة الأعداد من إيرادات تصب في إنعاش الاقتصاد القومي ودعمه.

وأشار خليل إلى أن نوعية السائح قد اختلفت، فلم يعد أي شخص يستطيع السفر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، كما أن المقصد المصري لم يعد هو الأرخص كما كان من قبل أو كما أطلقوا عليه، فالسياسة السعرية تغيرت حاليا بالفنادق نظرا إلى الخدمات التي سيحصل عليها السائح خلال إقامته، فالراهن حاليا هو الخدمات التى سيحظى بها والتجربة السياحية التى سيعشها.

ارتفاع ملحوظ برحلات الطيران القادمة من روسيا من يوليو إلى أكتوبر

وكشفت مصادر لـ"الدستور" أن المقاصد السياحية المصرية استقبلت من روسيا نحو 5500 كرسي طيران خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو، ارتفعت إلى نحو 20300 كرسي خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، ومن المتوقع أن ترتفع الأعداد خلال الفترة المقبلة، وتشهد الفترة الحالية لقاءات مكثفة بين وزير السياحة والآثار ووزير الطيران المدني لزيادة أعداد الرحلات الجوية.

وفى ذات السياق، أعلن مطار "دوموديدوفو" الروسي بموسكو، أن شركة "مصر للطيران" المصرية ستكثف رحلاتها من المطار إلى القاهرة 14 مرة في الأسبوع.

وأوضح المطار أنه اعتبارا من 19 ديسمبر ستبدأ شركة "مصر للطيران" تشغيل رحلتين يوميا على متن طائرات مريحة من طراز Boeing 737-800 وAirbus 320، وستكون مدة الرحلة 5 ساعات و30 دقيقة.

وكانت شركة مصر للطيران، قد أعلنت أنه يتم حاليا التنسيق مع وكلاء السياحة لزيادة الرحلات المباشرة بين موسكو وشرم الشيخ والغردقة لتصل إلى 28 رحلة اعتباراً من بداية 2023.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، ودعما للحركة السياحية الروسية للمنتجعات المصرية. وأوضحت الشركة أنه يتم حاليا تشغيل 7 رحلات مباشرة أسبوعيا بين موسكو والمقاصد السياحية المصرية منها 4 رحلات أسبوعياً بين موسكو وشرم الشيخ و3 رحلات إلى الغردقة.