رشح تقرير كندي يرشح مصر ضمن أفضل وجهات سياحية مناسبة لأصحاب الميزانية المحدودة، ووصفها بأنها تقدم تجارب رائعة مقابل القليل من المال.

وقال موقع "ذا ترافل" السياحي الكندي، أن مصر وجهة سياحية قديمة مشهورة عالميًا بها العديد من مواقع الجذب.

واكد التقرير أن مصر وجهة سياحية قديمة مشهورة عالميًا تشتهر بمواقع مثل أهرامات الجيزة وأبو الهول ووادي الملوك والملكات ونهر النيل العظيم والمتحف المصري ، وكلها من بين الأشياء الفريدة الموجودة فقط في مصر.

- زيارة واستكشاف مصر رخيص نسبيًا

واكد التقرير، الشيء الجيد هو أن زيارة واستكشاف مصر رخيص نسبيًا، يمكن أن يتراوح طلب التأشيرة من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا، حسب الجنسية، وتبلغ التكلفة اليومية لتناول الطعام حوالي 15 دولارًا في المتوسط ​، ويختلف النقل حسب المكان الذي يتجه إليه الشخص، وفقا للتقرير الكندي.

وأشار التقرير بشكل عام يمكن أن تتراوح النفقات اليومية في مصر بين 45 دولارًا و 70 دولارًا، على الرغم من أنها يمكن أن تكون أيضًا أعلى من ذلك بكثير، اعتمادًا على احتياجات كل مسافر.

- القاهرة مليئة بالعديد من المواقع والمعالم السياحية المتنوعة

ودعا موقع "ذا ترافل" السياحي الكندي، إلى زيارة عدد من المدن في مصر منها دهب وسيوة وسهل حشيش، ووصفها بأنها عوامل جذب مذهلة.

وقال الموقع إن القاهرة تعج بالعديد من المواقع والمعالم السياحية المتنوعة، وهي مكان يمكن للمرء أن يتعلم فيه الكثير من الحقائق الرائعة عن المصريين القدماء.

وكشف الموقع عن أجمل مدن مصرية صغيرة يمكن للمرء استكشافها، أولاها دهب التي تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة سيناء، وهي قرية صيد بدوية سابقة تتميز بالهدوء والراحة، وقد أصبحت وجهة مفضلة لدى المصطافين بشكل متزايد، بصرف النظر عن شواطئها الرملية تُعرف دهب بأنها جنة هواة ركوب الأمواج.

وثانيها أبوسمبل هي مستوطنة صغيرة تقع على بعد 280 كيلومترًا جنوب أسوان، ومن أبرز معالمها المعابد الرائعة، أي شخص سمع عن رمسيس ونفرتيتي سوف يتعجب من المعابد المخصصة لهؤلاء القادة المصريين المشهورين .