السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزيرة التعاون الدولي النرويجية تطالب بوقف إطلاق النار في السودان وتشكر مصر

السودان
السودان

قالت وزيرة التعاون الدولي النرويجية آنا بيث تيفنريم، إن حوالي 5 ملايين مواطن سوداني في حاجة لتلقي المساعدات بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم جراء الحرب الدائرة في الولايات المختلفة في البلاد بين الأطراف المتصارعة.

وطالبت بتطبيق القوانين الدولية الملزمة لوقف إطلاق النار ومنع ارتكاب المزيد من الجرائم والصراعات التي تؤدي إلى مقتل المدنيين والأطفال.

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وأعربت وزيرة التعاون الدولي النرويجية عن شكرها للحكومة المصرية لاستضافتها لهذا المؤتمر واستقبال النازحين السودانيين وتقديم المساعدات أيضا لقطاع غزة مطالبة بضرورة وقف إطلاق النار الفوري ووضع حدود راسخة تضمن حياة أفضل للشعب السودانى.

من جانبه قال عضو الكونجرس الأمريكي جيم ماكغفرن أن مايعيشه الشعب السوداني كارثة إنسانية ويواجه الشعب خطر تصاعد أعداد الضحايا مطالبًا الجميع بالوقوف خلفهم ومساعدتهم وتقديم الدعم لهم.

وزيرة التعاون الدولي النرويجية مواطن سوداني طراف المتصارعة ومنع ارتكاب جرائم وصراعات للحكومة المصرية

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