أخبار فاتتك|فرار 200 ألف فلسطيني من شمال غزة والفراعنة جاهزون للفوز على جيبوتي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أوتشا: نحو 200 ألف فلسطيني فروا من شمال غزة

ذكر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن القتال بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في شمال قطاع غزة أدى إلى فرار 200 ألف شخص إلى الجنوب خلال الأيام العشرة الماضية.

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المنسق الاعلامى للمنتخب: الفراعنة جاهزون لتحقيق الفوز على جيبوتى

أكد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، أن الأجواء داخل معسكر منتخب مصر جيدة، كما انضم جميع المحترفين وشاركوا في تدريبات اليوم، واللاعبون ظهروا بمستوى جيد في المران اليوم قبل مواجهة جيبوتي الخميس في تصفيات المونديال.

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الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل عسكريين اثنين من قواته فى معارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال مقتل عسكريين وإصابة آخرين بجروح خطيرة أثناء معارك شمال قطاع غزة، بحسب فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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ارتفاع كبير.. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 15 -11-2023 فى بداية التعاملات

يهتم المصريون بمعرفة سعر الذهب كل يوم لا سيما مع تذبذب البورصات العالمية نتيجة احتدام الصراع في غزة، والحرب التي بدأت عليها في السابع من أكتوبر الماضي، وهو ما تسبب في زيادة معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والعملات في السوق الموازية، لذا ينشغل المصريون بالذهب كونه وعاء إدخاري آمن وزينة وخزينة.

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عمرو الفقى: مصر تقوم بدور كبير وفاعل وحيوى فى دعم الشعب الفلسطينى

كشف عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن غالبية المساعدات التي تدخل قطاع غزة من المصريين، وأن قبائل سيناء أهل كرم، ودورهم كبير في دعم أهل فلسطين.

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