الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو الفقى: الشركة المتحدة تقدم تغطية إعلامية شاملة لمساندة القضية الفلسطينية

عمرو الفقي
عمرو الفقي

قال عمرو الفقي،، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه في إطار تضامنها مع الشعب الفلسطيني المنتفض ضد الاحتلال الإسرائيلي، قدمت الشركة دعمًا ماديًا عبارة عن 150 طنًا من المعونات الغذائية للمحتاجين في فلسطين، كما قام وفد من الشركة بزيارة مستشفى العريش للاطمئنان على حالة الأطفال المصابين جراء العدوان الإسرائيلي.

وأكد الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الشركة تقف إلى جانب القضية الفلسطينية من خلال تغطيتها الإعلامية الشاملة والموضوعية للأحداث، وتوصيل الحقيقة للرأي العام المصري والعالمي.

وأشاد بالخدمة الطبية المقدمة من مستشفى العريش للمصابين، موجهًا الشكر للأطقم الطبية والتمريضية على جهودهم الكبيرة، كما نوه بدور مشايخ القبائل في سيناء في حماية الأمن القومي المصري ومساندة الشعب الفلسطيني. 

الإحتلال الإسرائيلي المتحدة الشعب الفلسطيني فلسطين مستشفى العريش الأطفال المصابين العدوان الإسرائيلى قصواء الخلالي في المساء مع قصواء مشايخ القبائل سيناء

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