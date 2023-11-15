الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو الفقى: مصر تقوم بدور كبير وفاعل وحيوى فى دعم الشعب الفلسطينى

عمرو الفقي
عمرو الفقي

كشف عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن غالبية المساعدات التي تدخل قطاع غزة من المصريين، وأن قبائل سيناء أهل كرم، ودورهم كبير في دعم أهل فلسطين.

دور قبائل سيناء وطني وتاريخي 

وأضاف "الفقي" في مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن دور قبائل سيناء وطني وتاريخي منذ العدوان الإسرائيلي على مصر منذ عقود ودورهم في محاربة الإرهاب بالتعاون الوثيق، وكذلك دعم أهل فلسطين.

واستكمل: حين زار وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مستشفى العريش العام تأثرنا كثيرًا بما شاهدناه من قصص الإصابات، المنظر كان صعبًا خاصة مشاهد الأطفال ممن فقدوا أهلهم وإخوانهم".

ولفت "الفقي" إلى أن تعاطف المصريين مع الشعب الفلسطيني والأوضاع في غزة ليس من فراغ، فما تشهده غزة أمر غير مسبوق ولم نره قبل ذلك ومتزامن مع صمت المنظمات الدولية بشكل أيضًا لم نره في السابق، مشددًا على أن مصر تقوم بدور كبير وفاعل وحيوي في دعم الشعب الفلسطيني، وأن المصريين رغم الضائقة الاقتصادية إلا أنهم يقومون بملحمة كبيرة في مسألة التبرعات.

دعم المتحدة للخدمات الإعلامية للشعب الفلسطيني

وشدد "الفقي" على أن دعم المتحدة للخدمات الإعلامية للشعب الفلسطيني ليس فقط ما تم تقديمه من مساعدات بالغة نحو 150 طن، بل الدعم الحقيقي والواضح هو منذ اليوم الأول للعدوان ونقل الصورة الحقيقية للعالم ونقل صوت الفلسطينيين للعالم. 

عمرو الفقي الرئيس التنفيذي عمرو الفقي الشركة المتحدة القضية الفلسطينية ​مصر​

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