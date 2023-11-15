الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل عسكريين اثنين من قواته فى معارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال مقتل عسكريين وإصابة آخرين بجروح خطيرة أثناء معارك شمال قطاع غزة، بحسب فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق حذرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان لها، منذ قليل، من الاقتحام والقصف الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على مستشفى الشفاء في غزة.

وأكدت حماس، أنها تحمّل جيش الاحتلال والرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية اقتحام مستشفى الشفاء في غزة، مضيفا تبني البيت الأبيض والبنتاجون أننا نستخدم مستشفى الشفاء لأهداف عسكرية بمثابة ضوء أخضر لارتكاب مزيد من المجازر في غزة"، مؤكدة أن صمت الأمم المتحدة لن يثني شعب غزة عن التمسك بحقوقه وأرضه.

وفي وقت سابق أكد البيت الأبيض الأمريكي، في بيان له، أنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوا.

جاء ذلك، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمستشفى الشفاء في غزة والذي يحوى أكثر من 1500 لاجئ فلسطيني فضلا عن مئات المرضى، بالإضافة إلى اقتحامه من قبل القوات البرية الإسرائيلية، منذ قليل.