أوتشا: نحو 200 ألف فلسطينى فروا من شمال غزة

ذكر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن القتال بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في شمال قطاع غزة أدى إلى فرار 200 ألف شخص إلى الجنوب خلال الأيام العشرة الماضية.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن مستشفى واحدا فقط في شمال غزة لازال قادرا على علاج المرضى.

وتدور معارك حول المستشفيات حيث المرضى وحديثو الولادة والمسعفون محاصرون بدون كهرباء وإمدادات متضائلة.

وتتهم إسرائيل حماس باستخدام المستشفيات كغطاء لمقاتليها، زاعمة أن الحركة المسلحة أقامت مركز قيادتها الرئيسي داخل وتحت مستشفى الشفاء، الأكبر في المنطقة المحاصرة، وينفي العاملون في مستشفى حماس والشفاء هذه الاتهامات الإسرائيلية.

أما الجزء الجنوبي من غزة فهو ليس أكثر أمانا، إذ تشن إسرائيل غارات جوية متكررة ضد ما تقول إنها أهداف للمسلحين، الا نها تكثيرا ما تسفر عن مقتل الكثير من النساء والأطفال، حيث فر أكثر من ثلثي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم منذ بدء الحرب.