"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بأن رئيس الشاباك رونين بار، في طريقه إلى إسرائيل بعد إجرائه مباحثات مع مسئولين مصريين بالقاهرة.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن زيارة رئيس الشاباك للقاهرة كانت تهدف لتمهيد الطريق أمام إتمام صفقة إطلاق سراح المحتجزين، وأن الاتفاق يبدأ بإطلاق سراح أطفال إسرائيليين مقابل أطفال فلسطينيين.

وكان رئيس الشاباك رونين بار، وصل إلى القاهرة مساء اليوم، ليجري مباحثات مع مسئولين مصريين، حسب مصادر رسمية.

وأكدت "القاهرة الإخبارية" أن زيارة رئيس الشاباك لمصر تقتصر على مباحثات لتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وملف تبادل الأسرى.

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