الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بريطانيون يتهمون حكومتهم بالمشاركة فى قتل الفلسطينيين.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

الفلسطينيين
الفلسطينيين

قال أبوبكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من لندن، إن الحكومة البريطانية والمسئولين البريطانيين، في بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت تصريحاتهم فيها دعم مطلق لإسرائيل، لكن منذ أسبوعين بدأت تتغير تحت وطأة الشارع، الذي يطالب بالممرات الإنسانية وحماية المدنيين والمستشفيات.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن هذا التراجع مراده ضغط الشارع الرافض لدعم إسرائيل في جرائمها وهى جرائم حرب.

ولفت إلى أن المتظاهرين في الشارع البريطاني يطالبون بوقف تسليح بريطانيا لإسرائيل، حيث إنه في بين 2018 و2022 باعت بريطانيا أسلحة لإسرائيل بقيمة 150 مليون باوند في صفقة معلنة، بخلاف الصفقات السرية.

وأوضح أن طائرات f35، التي تستخدمها إسرائيل في الغارات على غزة، تشارك الصناعة البريطانية بنسبة 15% في مكوناتها، لذا المتظاهرون يتهمون الحكومة أنها مساهمة في قتل الفلسطينيين في غزة.

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القاهرة الإخبارية الحرب الإسرائيلية على غزة دعم مطلق لإسرائيل حماية المدنيين والمستشفيات

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