"القاهرة الإخبارية": الجرافات الإسرائيلية تزيل نصب ياسر عرفات التذكارى من طولكرم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن الجرافات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تزيل نصبًا تذكاريًا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بمخيم طولكرم الواقع في الضفة الغربية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي وقت سابق، جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الدونمات المزروعة في قرية فروش بيت دجن، شرق مدينة نابلس.

ونقلت "وفا" عن رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، إن آليات الاحتلال جرفت عشرات الدونمات من أراضي المواطنين المحاذية لمستعمرة "الحمرا"، موضحًا أن الاحتلال أصدر قرارًا قبل سنوات بوضع اليد على هذه الدونمات.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع ضحايا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية لـ 190 شهيدًا منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد سقوط شهيدين.