مراسل القاهرة الإخبارية: 120 طائرة مساعدات لغزة وصلت مطار العريش حتى الآن

كشف أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية، خط سير المساعدات التي تصل إلى مطار العريش من مختلف الدول.

وقال إن مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري، هو الوجهة الثانية بعد استقبال المساعدات الإنسانية بمطار العريش، يتم نقلها بعد ذلك بمعرفة الهلال لمركز الخدمات اللوجستية.

ولفت إلى أنه من المنتظر إرسال 4 طائرات أمريكية على متنها مساعدات غذائية لقطاع غزة، وفقًا لتصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكية، لكنها لم تصل حتى الآن.

وأوضح أن مطار العريش استقبل 5 طائرات مساعدات لقطاع غزة اليوم، طائرة تابعة للإمارات، واحدة من الكويت، وطائرتان تابعتان لقطر تحملان 54 طن مساعدات صحية وإغاثية ومستشفى ميداني، وطائرة سعودية ليصبح إجمالي الطائرات السعودية 6 طائرات، والقطرية 10 طائرات.

وأردف: وصل 120 طائرة حتى الآن من 27 دولة، بواقع 3 آلاف طن مساعدات، مقارنة بالجانب المصري تجاوزت حجم المساعدات 7 آلاف طن.