الباز: تميم البرغوثي مرتزق يستغل دماء شهداء فلسطين للتحريض ضد مصر (فيديو)

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الفيديو الذي نشره تميم البرغوثي الناشط الإيراني، يثير عدد من التساؤلات، خاصة أنه يظهر في الأسبوع السادس من الحرب على قطاع غزة لتوجيه رسالة لشعب مصر، السؤال الأول: "أين كان خلال تلك الفترة؟".

وأضاف الباز خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: "عرفت تميم البرغوثي في مصر في 2011، طوال الوقت يبحث عن الأضواء والشهرة من خلال قصائد ورسائل تحريضية في معظمها".

وأوضح الباز، أن حديث البرغوثي يؤكد أنه جاهل سياسيا، لا يعرف ما يقوله عندما يتحدث عن معاهدة السلام، لا يعرف ما يحدث في سيناء وكيف تجاوزت مصر بنود المعاهدة، وجود المعدات الثقيلة في سيناء الآن.

وأردف: "تميم البرغوثي يعاني من حول سياسي واضح، لا يعرف أولويات قضيته، مرتزق يتكسب من حديثه عن القضية الفلسطينية، دون أن يفعل شيئا حقيقيا للقضية، رغم أن الرؤية العربية واضحة، فالدول العربية لا تريد تصفية القضية الفلسطينية، ولا أن يُهجر الفلسطينيين إلى الخارج، ومصر تدعمهم من خلال قنوات سياسية ودبلوماسية وتقديم المساعدات، ودعمهم للصمود على أرضهم، لأن ضياع الأرض يعني ضياع القضية".

وتابع: "البرغوثي يوجه رسالة للشعب المصري في تحريض واضح يتسق مع مخطط الفوضى الذي كان شريكَا فيه، حيث كان أحد أدوات التخريب والتحريض في مصر في 2011، يستغل دماء شهداء فلسطين والمصابين والجرحى لإعادة السيرة في حديث تحريضي ضد مصر".

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