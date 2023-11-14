الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت المخطط الإسرائيلى فى غزة

قال مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنّ إسرائيل ليست معنية بأي صفقات أو تفاهمات توحي ببعض الهدوء والأمل فيما يحدث بقطاع غزة.

وأضاف البرغوثي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي فشل اليوم بسبب موقف مصر الصلب وموقف الفلسطينيين الصامد والمصمم على البقاء في وطنه، فشلوا في ترحيل الناس حتى الآن إلى مصر كما كانوا يحلمون إلى جزيرة سيناء.

وأوضح البرغوثي، أن الاحتلال يحاول تنفيذ تطهير عرقي في شمال ووسط قطاع غزة، فهم غير معنيين بوقف إطلاق النار وغير مهتمين بمصالح الأسرى لدى الجانب الفلسطيني، والدليل على ذلك أن الاحتلال لم يتوقف عن القصف الذي أودى بحياة أكثر من 60 إسرائيليًا حتى هذه اللحظة.

وأكد البرغوثي، أن كل ما يهم الاحتلال، هو تنفيذ ما أعلن عنه وزير المالية الإسرائيلي اليوم “بتسلئيل سموتريتش” عن نيتهم تطهير عرقي كامل لقطاع غزة، ومحاولة إخراج سكان القطاع منه، مؤكدًا أنهم يريدون استمرار العمليات العكسرية والقصف والتدمير ويحاولون أن يهجروا الشعب الفلسطيني، عبر عمليات الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي ضد هذا الشعب.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو والناطقين العسكريين الإسرائيليين، أكدوا ذلك من قبل، وجميعهم تحدثوا عن تطهير عرقي كامل في القطاع.