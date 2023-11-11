السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جريمة حرب.. قوات الاحتلال تحاصر «مُجمع الشفاء».. وتقصف من جميع الاتجاهات

مجمع الشفاء الطبى
مجمع الشفاء الطبى

- قصف الآلاف من الجرحى والنازحين المحاصرين داخل المجمع

- استهداف طاقم طبى لدى توجهه لتفقد الشهداء والجرحى

أحكمت آليات الاحتلال الإسرائيلى، حصارها لمجمع «الشفاء» الطبى غرب مدينة غزة، الذى يتعرض، منذ يومين، لقصف عنيف ومكثف، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائى. 

وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مى الكيلة، من استشهاد ٣٩ طفلًا رضيعًا فى العناية المُركزة بالمجمع، بسبب انقطاع الأكسجين. وقالت مصادر طبية إن طفلًا رضيعًا وأربعة مرضى فى قسم العناية المركزة استشهدوا، نتيجة انقطاع التيار الكهربائى فى المجمع، وحسب شهود عيان، فقد استهدفت دبابات الاحتلال طاقمًا طبيًا كان متوجهًا لتفقد الشهداء والجرحى داخل ساحات المجمع، ومجموعة من النازحين حاولت مغادرته، بالقذائف.

وتوقف قسما العناية المركزة للأطفال وأجهزة الأكسجين عن العمل، كما قصفت آليات الاحتلال مبنى الجراحة فى الطابق الخامس، ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص، ولا يوجد تواصل بين الأقسام، أو حتى التنقل داخله. 

وتعمل الطواقم الطبية مع ٣٧ طفلًا من الخدج فى الحضانات يدويًا، وسط تحذيرات من استشهاد آخرين فى الساعات المقبلة.

وتحاصر آليات الاحتلال المجمع، حيث تم قصف جميع البنايات المجاورة، والآلاف من الجرحى والنازحين محاصرون بداخله، دون كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، والعشرات من جثامين الشهداء متكدسة فى ساحاته، كما اندلع حريق بجانب قسم الكلى، وفى خيم النازحين، وسط تخوفات من امتداده لأماكن أخرى. وتحاصر دبابات الاحتلال- التى توغلت برًا منذ أيام- أربعة مستشفيات غرب مدينة غزة، ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد ١٩٨ من الكوادر الصحية، و٣٦ من الدفاع المدنى، وجرح أكثر من ١٣٠ شخصًا، بينما تضررت ٦٠ سيارة إسعاف، بينها ٥٣ تعطلت عن العمل بشكل كامل، و٥١ من أصل ٧٢ مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وجرت مخاطبة ٢٤ مستشفى بالإخلاء فى شمال قطاع غزة، والسعة الإجمالية لهذه المستشفيات ٢٠٠٠ سرير.

 

وزيرة الصحة الفلسطينية مدينة غزة

مواد متعلقة

بعثة مصر فى جنيف وممثلو 71 بعثة يطلقون نداءً دوليًا حول الوضع الإنسانى فى غزة

غزة تعيش كارثة إنسانية.. نص كلمة مصر فى القمة السعودية الإفريقية

سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

إسرائيل تسمح بمسارات آمنة للانتقال إلى جنوب غزة

نص كلمة مصر فى مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية فى غزة

شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة يبحثان جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مصدر أمريكى: مصر رفضت نشر قوات عربية فى غزة.. وقرارنا صارم برفض التهجير لسيناء

مصادر مطلعة: مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى غزة تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين

الأكثر قراءة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

قبل أن نطالب بسعة جماهيرية كاملة.. كيف نفهم رسائل شغب الألتراس؟

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

الزمالك يستقر على بديل فتوح.. ويراقب نجم الطلائع

خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجارى

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس