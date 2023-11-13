الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاضطرابات تهدد حكومة ريشى سوناك بسبب دعم بريطانيا للاحتلال

ريشي سوناك
ريشي سوناك

تشهد الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك اضطرابات واسعة على وقع موقفها من دعم إسرائيل في العدوان على قطاع غزة ورفض وقف إطلاق النار، أثرت على الجبهة الداخلية، حيث تشهد بريطانيا منذ أسابيع احتجاجات عارمة دعمًا للشعب الفلسطيني ورفضًا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى وقع الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في المملكة المتحدة تضامنا مع الفلسطينيين، أقال رئيس الوزراء ريشي سوناك، أمس سويلا برافرمان، من منصب وزير الداخلية، بعد أن اتهمت الشرطة بالتحيز و"المحاباة" مع المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين ووقف الحرب في غزة.

txt

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

دعم إسرائيل يطيح بوزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان

وأثارت "برافرمان" الغضب بعد أن زعمت محاباة شرطة العاصمة لتظاهرات الفلسطينيين، بينما أوقفت احتجاجات اليمين المتطرف، لكنها سمحت لما أسمتهم بـ"الغوغاء المؤيدين لفلسطين" بالتجمع، قبل مسيرة غزة المقرر تنظيمها في يوم الهدنة، وذلك وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وبحسب “إندبندنت”، لم توافق رئاسة الحكومة البريطانية على النص النهائي لمقالة الرأي التحريضية التي كتبتها برافرمان في صحيفة التايمز، مع تجاهل وزيرة الداخلية طلبات مسئولي مكتب ريشي سوناك بإجراء تغييرات.

ويعتقد العديد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين أن اليمينية المتطرفة كانت تحاول طردها لتعزيز طموحاتها القيادية، بعد أن أدلت بسلسلة من التعليقات الاستفزازية حول "مسيرات الكراهية" الفلسطينية والتشرد باعتباره "اختيار أسلوب حياة".

ويخشى المعتدلون المحافظون من أن تتسبب برافرمان في حدوث صداع جديد في حزب المحافظين حيث تحاول أن تصبح حاملة راية حزب المحافظين في حالة احتمال أن تؤدي الهزيمة في الانتخابات العامة إلى إثارة منافسة جديدة على القيادة.

txt

تعيين رئيس الوزراء البريطانى الأسبق ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية

ريشى سوناك يستعين بديفيد كاميرون لدعم موقفه فى الشرق الأوسط

وضمن التغييرات، أعلنت الحكومة، تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية، ضمن تعديل وزاري أجراه ريشي سوناك، كما عينت وزير الخارجية السابق جيمس كليفرلي وزيرا للداخلية خلفا للوزيرة المقالة.

وحسب صحيفة الجارديان عاد كاميرون إلى الحكومة بصفته وزير خارجية المملكة المتحدة، في عودة مذهلة سلطت الضوء على استعداد ريشي سوناك لتحمل المخاطر بينما يتطلع إلى إحياء حظوظه السياسية.

وأعلن داونينج ستريت الإثنين أن كاميرون سينضم إلى الحكومة، كجزء من تعديل وزاري أوسع تم خلاله إقالة سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية وحل محلها وزير الخارجية جيمس كليفرلي.

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أيضًا أن جيريمي هانت سيبقى في منصب المستشار.

واستقال كاميرون في عام 2016 بعد خسارته في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن يقال إنه أخبر أصدقاءه في عام 2018 أنه يريد العودة إلى السياسة، ويفضل أن يكون ذلك كوزير للخارجية.

وقالت الصحيفة من المرجح أن يرضي قرار سوناك بإعادة كاميرون المعتدلين في حزب المحافظين الذين شعروا بالفزع من خطاب برافرمان اليميني العدواني بشأن قضايا مثل الهجرة والشرطة والتشرد، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تأجيج الغضب على يمين الحزب، خاصة أن آخر عمل سياسي حقيقي قام به كاميرون كان قيادة الحملة الفاشلة للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

من جهته قال ديفيد كاميرون، إنه "قبل بكل سرور" دوره الجديد كوزير للخارجية، ويريد أن يكون جزءا من "أقوى فريق ممكن" ضمن حكومة ريشي سوناك لنقل المملكة المتحدة إلى الانتخابات العامة المقبلة.

وأضاف: "على الرغم من أنني ربما أختلف مع بعض القرارات الفردية، فمن الواضح بالنسبة لي أن ريشي سوناك رئيس وزراء قوي ومقتدر، ويظهر قيادة مثالية في وقت صعب".

ويل كوينس يقفز من سفينة ريشى سوناك

وضمن الاضطرابات غير المسبوقة، أعلن ويل كوينس عن استقالته من منصبه كوزير للصحة وقال، في بيان عبر صفحته على موقع إكس "يبدو الآن أنه الوقت المناسب لترك حكومة صاحبة الجلالة".


وتولى كوينس المنصب اعتبارًا من سبتمبر 2022، حيث كان سابقًا وزير الطفولة والأسرة ووكيلًا برلمانيًا لوزير الخارجية في وزارة التعليم.


وقال كوينس، الذي تم انتخابه لأول مرة نائبًا عن كولشيستر في عام 2015، في رسالة مفتوحة إلى رئاسة الحكومة البريطانية إنه يريد مزيدًا من الوقت لأداء واجباته كعضو في البرلمان، و"استكشاف فرص جديدة".


وجاء في الرسالة التي شاركها كوينس على موقع  إكس "بعد اتخاذ قرار التنحي في الانتخابات العامة والانضمام مؤخرًا إلى الجيش كضابط احتياطي متخصص، يبدو الآن أنه الوقت المناسب لمغادرة حكومة صاحبة الجلالة".

txt

وزير الصحة البريطانى يعلن استقالته من حكومة ريشى سوناك

إسرائيل غزة بريطانيا ريشي سوناك الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلى يوسع قصف جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف قواته بصواريخ موجهة

بعد غياب سنوات.. ديفيد كاميرون يكشف سبب عودته إلى الحكومة البريطانية

وزير الصحة البريطانى يعلن استقالته من حكومة ريشى سوناك

تعيين رئيس الوزراء البريطانى الأسبق ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

فلسطينيون لـ«الدستور»: إسرائيل ماضية فى تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": الفلسطينيون يرفضون إدارة دولية لغزة ويتمسكون برفض الانقسام

قيادى بحركة فتح لـ"الدستور": إسرائيل تخطط لإبادة جماعية لتنفيذ مخطط التهجير

الأكثر قراءة

مواجهتان للمنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال.. ماذا ينتظرنا فى فترة التوقف الدولى؟

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

اتحاد قبائل سيناء يرحب بوفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى العريش (صور)

دراسة: مخاوف الصحة العقلية تجعل الشخص عرضة للإصابة بأمراض جسدية متعددة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان