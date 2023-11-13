تعيين رئيس الوزراء البريطانى الأسبق ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية، وذلك ضمن تعديل وزاري أجراه رئيس الحكومة ريشي سوناك.

وشوهد رئيس الوزراء السابق وهو يدخل داونينج ستريت مقر رئاسة الحكومة البريطانية هذا الصباح بعد وقت قصير من بدء التعديل الوزاري.

تفاصيل عودة ديفيد كاميرون إلى الحكومة البريطانية

ولم يعد كاميرون سياسيًا منتخبًا بعد أن استقال من منصبه كعضو في البرلمان في عام 2016 - وبينما لا يتعين على الوزير الحكومي من الناحية النظرية أن يكون عضوًا في أي من مجلسي البرلمان، إلا أنه في السنوات الأخيرة تم تعيين الوزراء في مجلس اللوردات لكي يكونوا مسئولين أمام البرلمان، فقد جعل الملك تشارلز، ديفيد كاميرون بارونا داخل مجلس اللوردات مدى الحياة.

وحسب الجارديان عاد ديفيد كاميرون إلى الحكومة بصفته وزير خارجية المملكة المتحدة، في عودة مذهلة لرئيس الوزراء السابق سلطت الضوء على استعداد ريشي سوناك لتحمل المخاطر بينما يتطلع إلى إحياء حظوظه السياسية.

وأعلن داونينج ستريت يوم الإثنين أن كاميرون سينضم إلى الحكومة، كجزء من تعديل وزاري أوسع تم خلاله إقالة سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية وحل محلها وزير الخارجية جيمس كليفرلي.

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أيضًا أن جيريمي هانت سيبقى في منصب المستشار.

واستقال كاميرون في عام 2016 بعد خسارته في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن يقال إنه أخبر أصدقاءه في عام 2018 أنه يريد العودة إلى السياسة، ويفضل أن يكون ذلك كوزير للخارجية.

ومنذ ذلك الحين ظل بعيدًا عن الأضواء نسبيًا، على الرغم من تورطه في فضيحة قبل عامين عندما مارس ضغوطًا على وزراء الحكومة لتوفير التمويل لشركة الخدمات المالية المفلسة الآن جرينسيل كابيتال.

وعاد كاميرون إلى عناوين الأخبار الشهر الماضي عندما قال إن قرار سوناك بإلغاء خط القطار فائق السرعة HS2 بين برمنغهام ومانشستر كان خاطئا، مضيفا: "نحن نسير في الاتجاه الخاطئ".

ومن المرجح أن يرضي قرار سوناك بإعادة كاميرون المعتدلين في حزب المحافظين الذين شعروا بالفزع من خطاب برافرمان اليميني العدواني بشأن قضايا مثل الهجرة والشرطة والتشرد، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تأجيج الغضب على يمين الحزب، خاصة أن آخر عمل سياسي حقيقي قام به كاميرون كان قيادة الحملة الفاشلة للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وردًا على تعيين كاميرون، قال النائب بات مكفادين، منسق الحملة الوطنية لحزب العمال: “قبل بضعة أسابيع، قال ريشي سوناك إن ديفيد كاميرون كان جزءًا من الوضع الراهن الفاشل، والآن يعيده كقارب نجاة وهذا يبطل ادعاء رئيس الوزراء بأنه يقدم التغيير بعد 13 عامًا من فشل حزب المحافظين".