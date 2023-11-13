الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تعيين رئيس الوزراء البريطانى الأسبق ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية، وذلك ضمن تعديل وزاري أجراه رئيس الحكومة ريشي سوناك.

وشوهد رئيس الوزراء السابق وهو يدخل داونينج ستريت مقر رئاسة الحكومة البريطانية هذا الصباح بعد وقت قصير من بدء التعديل الوزاري.

txt

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

تفاصيل عودة ديفيد كاميرون إلى الحكومة البريطانية

ولم يعد كاميرون سياسيًا منتخبًا بعد أن استقال من منصبه كعضو في البرلمان في عام 2016 - وبينما لا يتعين على الوزير الحكومي من الناحية النظرية أن يكون عضوًا في أي من مجلسي البرلمان، إلا أنه في السنوات الأخيرة تم تعيين الوزراء في مجلس اللوردات لكي يكونوا مسئولين أمام البرلمان، فقد جعل الملك تشارلز، ديفيد كاميرون بارونا داخل مجلس اللوردات مدى الحياة.

وحسب الجارديان عاد ديفيد كاميرون إلى الحكومة بصفته وزير خارجية المملكة المتحدة، في عودة مذهلة لرئيس الوزراء السابق سلطت الضوء على استعداد ريشي سوناك لتحمل المخاطر بينما يتطلع إلى إحياء حظوظه السياسية.

وأعلن داونينج ستريت يوم الإثنين أن كاميرون سينضم إلى الحكومة، كجزء من تعديل وزاري أوسع تم خلاله إقالة سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية وحل محلها وزير الخارجية جيمس كليفرلي.

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أيضًا أن جيريمي هانت سيبقى في منصب المستشار.

واستقال كاميرون في عام 2016 بعد خسارته في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن يقال إنه أخبر أصدقاءه في عام 2018 أنه يريد العودة إلى السياسة، ويفضل أن يكون ذلك كوزير للخارجية.

ومنذ ذلك الحين ظل بعيدًا عن الأضواء نسبيًا، على الرغم من تورطه في فضيحة قبل عامين عندما مارس ضغوطًا على وزراء الحكومة لتوفير التمويل لشركة الخدمات المالية المفلسة الآن جرينسيل كابيتال.

وعاد كاميرون إلى عناوين الأخبار الشهر الماضي عندما قال إن قرار سوناك بإلغاء خط القطار فائق السرعة HS2 بين برمنغهام ومانشستر كان خاطئا، مضيفا: "نحن نسير في الاتجاه الخاطئ".

ومن المرجح أن يرضي قرار سوناك بإعادة كاميرون المعتدلين في حزب المحافظين الذين شعروا بالفزع من خطاب برافرمان اليميني العدواني بشأن قضايا مثل الهجرة والشرطة والتشرد، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تأجيج الغضب على يمين الحزب، خاصة أن آخر عمل سياسي حقيقي قام به كاميرون كان قيادة الحملة الفاشلة للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وردًا على تعيين كاميرون، قال النائب بات مكفادين، منسق الحملة الوطنية لحزب العمال: “قبل بضعة أسابيع، قال ريشي سوناك إن ديفيد كاميرون كان جزءًا من الوضع الراهن الفاشل، والآن يعيده كقارب نجاة وهذا يبطل ادعاء رئيس الوزراء بأنه يقدم التغيير بعد 13 عامًا من فشل حزب المحافظين".

txt

من أكبر المسيرات السياسية فى تاريخ بريطانيا.. تظاهرات مؤيدة لفلسطين فى لندن واسكتلندا اليوم

ديفيد كاميرون الحكومة البريطانية ريشي سوناك كاميرون الجارديان المملكة المتحدة سويلا برافرمان

مواد متعلقة

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

فلسطينيون لـ«الدستور»: إسرائيل ماضية فى تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": الفلسطينيون يرفضون إدارة دولية لغزة ويتمسكون برفض الانقسام

قيادى بحركة فتح لـ"الدستور": إسرائيل تخطط لإبادة جماعية لتنفيذ مخطط التهجير

عضو "تنفيذية فتح" لـ"الدستور": سنتصدى لمؤامرات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين

الفلاسي لـ"الدستور": الإمارات تقوم بدور رائد ومحوري في مساندة القضية الفلسطينية

أوقفوا الإبادة الجماعية.. تظاهرات غاضبة فى كاليفورنيا لوقف عدوان الاحتلال على غزة

ما بعد الحرب.. سياسيون فلسطينيون: نرفض القوات الدولية واستبدال احتلال بآخر

الأكثر قراءة

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

وصول وفد من الإعلاميين بالشركة المتحدة إلى مطار العريش (فيديو وصور)

تعيين رئيس الوزراء البريطانى الأسبق ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية

أحمد الطاهرى يُعلن استشهاد مصور "القاهرة الإخبارية" فى غزة

جيمس كليفرلى وزيرًا للداخلية البريطانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان