وزير الصحة البريطانى يعلن استقالته من حكومة ريشى سوناك

أعلن ويل كوينس استقالته من منصبه كوزير للصحة في الحكومة البريطانية، وذلك ضمن تغييرات واضطرابات واسعة في حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وقال ويل كوينس، في بيان له عبر صفحته على موقع إكس "يبدو الآن أنه الوقت المناسب لترك حكومة صاحبة الجلالة".

تفاصيل استقالة ويل كوينس وزير الصحة البريطاني

وتولى كوينس هذا المنصب اعتبارًا من سبتمبر 2022، حيث كان سابقًا وزير الطفولة والأسرة ووكيلًا برلمانيًا لوزير الخارجية في وزارة التعليم.

واستقال النائب عن دائرة كولشيستر، ويل كوينس، من منصبه كوزير للدولة في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، وذلك وفق صحيفة "فايينشال تايمز" البريطانية.

وقال كوينس، الذي تم انتخابه لأول مرة نائبًا عن كولشيستر في عام 2015، في رسالة مفتوحة إلى رئاسة الحكومة البريطانية إنه اتخذ القرار لأنه أراد التركيز على الوحدة التدريبية النهائية له في الجيش الملكي بأكاديمية ساندهيرست.

نص استقالة وزير الصحة البريطاني

وأضاف كوينس أنه يريد أيضًا مزيدًا من الوقت لأداء واجباته كعضو في البرلمان، و"استكشاف فرص جديدة".

وجاء في الرسالة التي شاركها كوينس على موقع X ما يلي: "بعد اتخاذ قرار التنحي في الانتخابات العامة والانضمام مؤخرًا إلى الجيش كضابط احتياطي متخصص، يبدو الآن أنه الوقت المناسب لمغادرة حكومة صاحبة الجلالة".

وأضاف "سيسمح لي هذا بالتركيز على الوحدة النهائية للتدريب في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية وواجباتي كعضو في دائرة انتخابية في البرلمان.

وتابع: "سيوفر لي أيضًا الفرصة لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتي واستكشاف فرص جديدة".

تغييرات واسعة في الحكومة البريطانية

وشهدت حكومة ريشي سوناك اضطرابات واسعة، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تعيين وزير الخارجية جيمس كليفرلي، وزيرًا للداخلية، خلفا للوزيرة سويلا بريفرمان، التي تمت إقالتها اليوم بسبب مواقفها المتطرفة.

كما أعلن سوناك عن تعيين رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وزيرًا للخارجية.