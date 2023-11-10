محاكمة 3 نساء فى بريطانيا لدعمهم القضية الفلسطينية

مثلت ثلاث نساء أمام محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، ودفعن ببراءتهن من "جرائم الإرهاب" بعد أن تم تصويرهن في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن وهن يحملن صور طائرات شراعية.

ووجهت إلى هبة الحايك (29 عاما) وبولين أنكوندا (26 عاما) ونويموتو أولايينكا تايو (27 عاما) تهم فردية تتعلق بحمل أو عرض مادة، وهي على وجه التحديد صورة تظهر طائرة شراعية، لإثارة شكوك معقولة بأنهم من أنصار منظمة محظورة "حماس"، وفق الجارديان.

ودفعت النساء الثلاث ببراءتهن من تهمة واحدة بموجب قانون الإرهاب، وسيمثلن للمحاكمة أمام نفس المحكمة في فبراير، وقع الحادث في 14 أكتوبر في وايتهول أثناء مسيرة بعد هجوم 7 أكتوبر على دولة الاحتلال الإسرائيلي، عندما استخدم مسلحو حماس الطائرات الشراعية لعبور الحدود بين غزة وإسرائيل.

بينما نفى مسؤول كبير في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ما قال إنها مزاعم إسرائيلية بأن مقاتلين فلسطينيين يستخدمون مستشفى الشفاء في غزة.

وقال محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إن إسرائيل يمكن أن تصل إلى مستشفى الشفاء “في غضون ساعات”، وإن الادعاءات بأن المستشفى كان قاعدة للمقاومة “كاذبة”، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس، وقال: "لم يتم إطلاق رصاصة واحدة من مستشفى الشفاء أو أي مستشفى آخر".

وقد زعمت دولة الاحتلال الإسرائيلي أن حماس وضعت أجزاء من نظام الأنفاق العسكرية وشبكة القيادة تحت أهداف مدنية، بما في ذلك مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة. في الشهر الماضي، أصدر الجيش الإسرائيلي رسما بيانيا يصور ما قال إنه مقر قيادة حماس تحت المستشفى.

ونفت حماس المزاعم القائلة بأن الجماعة تستخدم مستشفى الشفاء كدرع لبنيتها التحتية العسكرية تحت الأرض، وقالت إن هذه المزاعم "ليس لها أي أساس من الصحة".