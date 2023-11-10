باحث سياسي لـ"الدستور": قمة الرياض فرصة لاتخاذ موقف عربي موحد بشأن فلسطين

قال فواز العنزي الباحث والكاتب السياسي، تتمثل أهمية القمة العربية في العاصمة الرياض، غدا السبت، في تلبية طلب المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الجانب الفلسطيني لجامعة الدول العربية ومتابعة الموقف الموحد والقوي الذي أعلنته قمة القاهرة للسلام.

وأشار “العنزي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن قمة الرياض تأتي في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد الأشقاء في قطاع غزة، دون التقيد بقوانين القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب.

وتابع: “نتوقع أن يصدر عن تلك القمة قرار إسلامي عربي موحد تجاه الأزمة، وتتضمن هذه القرارات إعطاء المساعدات اللازمة ووضع برنامج مشترك لمنع الهجرة أو التهجير للشعب الفلسطيني”.

“قمة الرياض” تسعى للتضامن ووحدة الصف العربي

وأوضح “العنزي” أنه على الرغم من أن إسرائيل تتجاوز كل القوانين، إلا أن القمة العربية الطارئة ستكون لها بإذن الله الأثر الذي يعكس التضامن العربي ووحدة الصف العربي في إيقاف مثل هذه الأعمال العدوانية، ونأمل أن يكون هناك تحسن في الأوضاع وأن يرفع الله البلاء عن الإخوة الفلسطينيين.