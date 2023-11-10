أيام صعبة ومؤلمة.. لبنى عسل: لا يوجد أى مكان آمن لأهلنا فى فلسطين

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن اليوم يعتبر هو اليوم الـ35 في الحرب على غزة، معقبة: "أيام كلها صعبة ومؤسفة ومؤلمة على أهلنا في قطاع غزة، وعلى كل من يتابع تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية التي تتزايد صعوبة وقسوة يومًا بعد يوم".

وأضافت الإعلامية لبنى عسل خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، أن هدف الكيان الصهيوني ما زال لم يتغير، وهو الإبادة الجماعية، وقطع أي أساليب للحياة وللإعاشة داخل قطاع غزة، فلا يوجد أي مكان آمن سواء في الشمال أو الجنوب أو ممرات إنسانية آمنة، والاستهداف ما زال من كل الجبهات والجهات، حيث القصف البري والجوي والبحري، والمدنيين والأطفال الأبرياء والنساء هم من يدفعون الثمن الأكبر، ولا يوجد شيء مما يقال بأن هناك مستشفيات لها طبيعة خاصة وحصانة، حيث أصبح كل تركيز العدوان الإسرائيلي الغاشم على المستشفيات ومراكز الإيواء.

وأشارت الإعلامية لبنى عسل، إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أعلنت عن تبقي عدد قليل من الساعات وينفد الوقود بشكل كامل في قطاع غزة، لتؤكد أنه خلال ساعات سيكون هناك مئات من الشهداء ممن يتواجدون على أجهزة التنفس الصناعي.