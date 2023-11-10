الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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1000 مسئول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يدعون بايدن لوقف العدوان على غزة

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في عاجل لها، أن هناك أكثر من 1000 مسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومية يدعون بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

وفجرًا نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حزام ناري في محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال قطاع غزة، فيما تمركزت دبابة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفترق العيون بحي النصر في قطاع غزة.

كما تمركزت دبابات الاحتلال في محيط مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون، بعد تعرضها للقصف طوال الساعات الماضية، وفقًا لوكالة شهاب الفلسطينية.

عاجل بايدن غزة قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي

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