الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى فلسطينى: ذوو الأسرى أصبحوا لا يريدون عدوانًا على غزة (فيديو)

غزة
غزة

قال الدكتور ماهر صافي، محلل سياسي فلسطيني، إن ذوي الأسرى اتهموا وزير الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سبب الفشل وتراجع الجيش في غلاف غزة، وأصبحوا لا يريدون عدوانا على غزة ليس حبا فيها ولكن من أجل الأسرى.

وأضاف صافي، خلال تصريحاته عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أن المقاومة أعلنت أن هناك ما يزيد على 50 أسيرا تم قصفهم، ولم تقتصر هذه المظاهرات على إسرائيل فقط، ولكن خرج ذوو الأسرى إلى الدول الأوروبية وحاولوا إيجاد طريقة لاسترداد أبنائهم عن طريق إصدار جوازات سفر جديدة لهم بجنسيات مختلفة.

فشل العدو فى كل أهدافه التى أعلنها ورسمها نتنياهو

وأشار المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أن ذهاب ذوي الأسرى إلى لندن وواشنطن لإنقاذ أبنائهم شكل ضغطا كبيرا على الجيش الإسرائيلي، وهناك خلاف في الوزراء الإسرائيليين، ولكن هذا الأمر لم يتم إعلانه على الملأ، حيث لا ينشرون فسادهم وفضائحهم في وسائل الإعلام. 

وتابع: "فشل العدو في كل أهدافه التي أعلنها ورسمها نتنياهو للقضاء على المقاومة، والتوغل داخل غزة واسترداد الأسرى سواء كانوا مدنيين أو جنودا".

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