تصعيد غير مسبوق على الحدود اللبنانية وتزايد العمليات النوعية للمقاومة (فيديو)

أفاد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية ببيروت، بأنه تم إطلاق رشقات صاروخية جديدة من الجنوب اللبناني تجاه مستوطنات إسرائيلية بمنطقة الضهيرة، والتي أحدثت إصابات مؤكدة لتجمع من الجنود الإسرائيليين المتواجدين بالمنطقة.

وقال سنجاب، خلال مداخلة عبر قناة "القناة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن هناك تصعيدًا غير مسبوق على الحدود الجنوبية اللبنانية، مع تزايد وتيرة العمليات النوعية التي تنفذها المقاومة الإسلامية من الجنوب اللبناني في اتجاه أهداف في العمق الإسرائيلي.

المقاومة تستخدم سلاح المسيرات

وتابع: هناك إصابات مؤكدة يتحدث عنها حزب الله اللبناني أحدثتها عدد من الرشقات الصاروخية التي تم إطلاقها بالأمس، لافتًا إلى أن هناك قصفًا إسرائيليًا مكثفًا بمحيط الناقورة وعلما الشعب وشبعا ومنطقة العديسة وغيرها.

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت بأن هناك تصعيدًا متعمدًا من جانب المقاومة الإسلامية مستمرًا خلال الساعات الماضية، وأيضًا الأيام الماضية، وأن هناك استخدامًا لسلاح المسيرات التي تم الإعلان عن إسقاطها من قبل الجيش الإسرائيلي، وهناك عددًا من المسيرات حققت أهدافًا وانفجرت في عدد من الأهداف العسكرية التابعة لقوات الاحتلال.