أخبار الظهيرة| خروج مستشفيات شمال غزة من الخدمة.. ووصول وفد من الإعلاميين بـ"المتحدة" لمطار العريش

تنوعت أخبار الظهيرة اليوم خلال الساعات الماضية بين سياسية وعربية ورياضية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة. وفي السطور التالية، يرصد "الدستور" أبرز الأحداث خلال الساعات الأخيرة من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

"القاهرة الإخبارية": خروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة بشكل كامل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن توقف وخروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة بشكل كامل، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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قصف إسرائيلى يستهدف بلدات طيرحرفا وشيحين وأم التوت جنوب لبنان

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية عن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات "طير حرفا وشيحين وأم التوت" جنوب لبنان.

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وصول وفد من الإعلاميين بالشركة المتحدة إلى مطار العريش

وصل وفد من الإعلاميين من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى مطار العريش، اليوم الإثنين، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

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الأمين العام للأمم المتحدة يرد على ادعاءات نتنياهو بشأن غزة

رد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في موقف المدافع عن نفسه، على ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

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الإحصاء: 7.3% زيادة فى صادرات مصر إلى دول حوض النيل عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة السنوية "التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2022" وتتناول النشرة حجم التجارة (صادرات - واردات) مع دول حوض النيل (السودان - إثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - روانـــدا - بروندى - إريتريا- جنوب السودان).

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تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

أقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، سويلا برافرمان، من منصب وزير الداخلية، بعد أن اتهمت الشرطة بالتحيز و"المحاباة" مع المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين ووقف الحرب في غزة.

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المنتخب الوطنى يبدأ معسكره اليوم.. وانضمام محمد صلاح غدًا

يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روى فيتوريا، معسكرًا تدريبيًا استعدادًا لمواجهة منتخبى جيبوتى وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

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تشييع جثمان الفنان الراحل عثمان محمد على من مسجد الشرطة بعد صلاة الظهر

تشيع جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي بعد ظهر اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث تقام صلاة الجنازة بحضور ابنته الفنانة سلوى محمد علي وعدد من أفراد أسرته.

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