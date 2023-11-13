الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قصف إسرائيلى يستهدف بلدات طيرحرفا وشيحين وأم التوت جنوب لبنان

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية عن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات "طير حرفا وشيحين وأم التوت" جنوب لبنان.

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف بلدتى شيحين وأم التوت جنوب لبنان

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي مكثف على منطقة ميس الجبل.

إصابة 5 جنود في صفوف الاحتلال إثر إطلاق صاروخ مضاد للدبابات

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى أعلن، أمس، عن إصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على موقع عسكري في منطقة المنارة، وسقوط طائرة مسيّرة قادمة من لبنان في الشمال.

قصف إسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي صاروخ مضاد للدبابات لبنان جنوب لبنان طير حرفا شيحين أم التوت

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