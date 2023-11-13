الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أهداف الدورة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، الدورة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، تحت عنوان "الربط بين الأسواق الإفريقية".

زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية

وينظم المعرض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك"، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء في ظل مشاركة 75 دولة إفريقية، مما يجعل المعرض انطلاقة حقيقية لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات في كل القطاعات المشاركة، وعلى رأسها قطاع الملابس والمنسوجات.

ويعقد المعرض في مصر للمرة الثانية، إذ أقيمت دورته الأولى عام 2018، وشهدت نجاحًا كبيرًا سواء من حيث عدد المشاركين أو حجم الأعمال والفعاليات المنظمة، وهو ما ساهم في تشجيع الأطراف المنظمة للمعرض لإقامة الدورة الحالية على أرض مصر.

فيما تأتي هذه الدورة من المعرض وسط تحديات دولية عالمية وإقليمية وظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا، التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الإفريقية، وما زالت دول العالم والدول الإفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الدورة الثالثة للمعرض الأفريقى للتجارة البينية الربط بين الأسواق الأفريقية

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