الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تشييع جثمان الفنان الراحل عثمان محمد على من مسجد الشرطة بعد صلاة الظهر

الفنان الراحل عثمان
الفنان الراحل عثمان محمد علي

تشيع جنازة الفنان الراحل عثمان محمد علي بعد ظهر اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث تقام صلاة الجنازة بحضور ابنته الفنانة سلوى محمد علي وعدد من أفراد أسرته. 

ويشيع جثمان الفنان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بطريق مصر الفيوم. 

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الفنان الراحل عثمان محمد علي العزاء غدًا الثلاثاء بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد عقب صلاة المغرب. 

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد نعت الفنان القدير عثمان محمد علي، الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، وتقدمت بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ ولابنته الفنانة سلوى عثمان؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.

الفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، ولد في الإسكندرية في 13 أبريل 1935 وهو والد الفنانة الكبيرة سلوى عثمان.

كما اكتشف  الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية، ومنهم مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.

اهم أعمال الفنان عثمان محمد علي 

قام الفنان عثمان محمد علي، بالمشاركة في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، حيث شارك في:

العراف (2013)
مسلسل عائلة الحاج متولي
مسلسل لن أعيش في جلباب أبي
مسلسل أفراح إبليس
مسلسل الأدهم
دنيا (2007)
السيرة العاشورية (الحرافيش) 2 (2005)
أهل الرحمة (2004).... الحج راضى
أولاد الأكابر (2004)
شجيع السيما (2000)
أمن دولة (1999)
حارة المحروسة (1997)
رأفت الهجان (ج2)(1990)
شبكة الموت (1990)
أبيض وأسود (1989)
ثمن الغربة (1989) 
الباطنية

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