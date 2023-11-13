الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمين العام للأمم المتحدة يرد على ادعاءات نتنياهو بشأن غزة

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

رد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في موقف المدافع عن نفسه، على ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال جوتيريش، إن هناك مظالم فلسطينية تتعلق بـ56 عامًا من الاحتلال.

وأكد جوتيريش أن "حل الدولتين هو المخرج الوحيد"، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الوضع الحالي والبحث عن الحل.

وقد أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، تنكيس أعلام المنظمة فى المكاتب التابعة لها فى أنحاء مختلفة من آسيا، حدادا على أرواح موظفيها الذين قتلوا خلال الصراع الدائر فى قطاع غزة بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى.

وذكرت الأمم المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش دعا بحزن شديد، جميع الموظفين إلى الالتزام دقيقة صمت حدادًا وتكريمًا لأكثر من 100 من أرواح الزملاء الذين قضوا نحبهم خلال الصراع في غزة.

فلسطين الأمين العام للأمم المتحدة بنيامين نتنياهو انطونيو جوتيريش

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