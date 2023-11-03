الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| جيش الاحتلال يقصف جنوب لبنان ويعلن مقتل 338 من جنوده وضباطه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم، ما بين أخبار سياسية واقتصادية وعالمية وفنية ورياضية، وفى هذا السياق يرصد "الدستور" أبرز أخبارها في نشرة أخبار الظهيرة.

أخبار الظهيرة| وزير الخارجية الأمريكى يزور إسرائيل.. والصحة ترفع جاهزية مستشفيات سيناء

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يقصف "القوزح" و"عيتا الشعب" و"راميا" جنوبى لبنان

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أحمد سنجاب، أن الاحتلال قصف "القوزح" و"عيتا الشعب" و"راميا" جنوبي لبنان، للمزيد اضغط هنا.

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى على الحدود الشمالية

أعلن جيش الاحتلال حالة التأهب القصوى على الحدود الشمالية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، للمزيد اضغط هنا.

جيش الاحتلال: 338 جنديًا وضابطًا قتلوا منذ السابع من أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال عن أن 338 جنديًا وضابطًا قتلوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، للمزيد اضغط  هنا.

وزارة البنية الأساسية بزامبيا تبحث التعاون مع المقاولون العرب

استقبل المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بمقر الشركة، وفدا رفيع المستوى من وزارة البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، برئاسة نويل نوكوم، للمزيد اضغط هنا.

شراكة رسمية بين “يويفا” و"فرانس فوتبول" لتنظيم الكرة الذهبية

أعلنت مجموعة أموري المالكة لمجلة "فرانس فوتبول" وصحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الجمعة، عن شراكتها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لتنظيم حفل الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم، بدءًا من عام 2024، للمزيد اضغط هنا.

شريهان: اللهم اربط على قلوب أهلنا فى غزة.. والكيان الصهيونى إلى زوال

استكملت الفنانة شريهان رحلة دعمها الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تسببت في زيادة عدد الشهداء في معركة دامية ليل نهار، وذلك عبر حسابها بموقع  "إنستجرام"، للمزيد اضغط هنا.

عمرو عرفة يقترب من إنهاء أعمال مونتاج فيلم "أهل الكهف" لمحمود حميدة

قارب المخرج عمرو عرفة من الانتهاء من مونتاج فيلمه الجديد "أهل الكهف"، وهو العمل الذي صور ما بين مصر والمغرب، للمزيد اضغط  هنا.

القاهرة الإخبارية أخبار الظهيرة لبنان راميا الاحتلال الحدود الشمالية

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