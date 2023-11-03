الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شراكة رسمية بين "يويفا وفرانس فوتبول" لتنظيم الكرة الذهبية

ميسي - الكرة الذهبية
ميسي - الكرة الذهبية

أعلنت مجموعة أموري المالكة لمجلة “فرانس فوتبول” وصحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الجمعة، عن شراكتها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، لتنظيم حفل الكرة الذهبية “بالون دور” لأفضل لاعب في العالم، بدءًا من عام 2024.

 وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، قد تمكن من الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة، في حفل نظمته “فرانس فوتبول” في مسرح دو شاتيلييه، بالعاصمة الفرنسية باريس.

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيضع خبرته في خدمة بناء أمسية الجائزة

وتم الإعلان بشكل رسمي، أن الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2024، سيصبح الشريك الرئيسي لتنظيم حفل تكريم أفضل لاعب في العالم، حيث سيضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خبرته في خدمة بناء الأمسية، من خلال دعوة أكبر النجوم، وأيضًا من خلال تطوير الجزء التجاري من الحدث، فهو اتحاد هدفه مواصلة النمو وامتداد تأثير الكرة الذهبية إلى جميع أنحاء العالم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد دخل في شراكة مع “فرانس فوتبول” لتنظيم الجائزة، بين عامي 2010-2015.

وعلى عكس الاتفاق المبرم مع الفيفا من 2010 إلى 2015، لن يتغير اسم الجائزة ولا نظام التصويت، حيث تحتفظ فرانس فوتبول بإدارة الأصوات، بالإضافة إلى كل الجزء التحريري المحيط بالحدث.

كما تم الإعلان عن إلغاء جائزة أفضل لاعب في أوروبا والتي يُنظمها “يويفا”، منذ عام 2011، حيث أكد رئيس الاتحاد ألكسندر تشيفيرين، الاحتفاظ بكأس الرئيس، جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا وأفضل لاعب في اليورو.

وأضاف قائلًا:" كل شيء آخر سيتم إنجازه بالكرة الذهبية. نحن علامتان تجاريتان عظيمتان في مجال كرة القدم، هناك كأس كرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لديه أفضل المسابقات في العالم. فمن المنطقي أن نفعل شيئا معا".

 وتابع "عندما بدأنا الحديث، كان الأمر سريعًا وفي غضون أسبوع، عرفنا أنها كانت فكرة جيدة نحن سعداء بهذا المشروع، جميع اللاعبين الذين يرغبون في الفوز بالكرة الذهبية يلعبون في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. »

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