"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يقصف "القوزح" و"عيتا الشعب" و"راميا" جنوبى لبنان

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أحمد سنجاب، أن الاحتلال يقصف "القوزح" و"عيتا الشعب" و"راميا" جنوبي لبنان.

من جهته، قال وزير خارجية لبنان الأسبق، فارس بويز، إن خطاب نصر الله سيوضح موقف "حزب الله" من تداعيات الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف بويز، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نخشى انزلاق الأمور وتفاقم الأوضاع في المنطقة".

ولفت إلى أن "حزب الله" يحاول الالتزام بقواعد الاشتباك، مؤكدا أن الصراع الحالي في قطاع غزة قد يؤدي إلى حرب إقليمية.