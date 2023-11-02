أخبار الظهيرة| وزير الخارجية الأمريكى يزور إسرائيل.. والصحة ترفع جاهزية مستشفيات سيناء

تنوعت أخبار الظهيرة اليوم ما بين أخبار سياسية واقتصادية وعالمية وفنية ورياضية، وفى هذا السياق يرصد "الدستور" أبرز أخبارها في نشرة أخبار الظهيرة.

وزير الخارجية الأمريكى يبدأ جولة تشمل إسرائيل والأردن وكوريا الجنوبية والهند

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، جولة تستغرق 8 أيام، وتشمل إسرائيل والأردن وكوريا الجنوبية والهند.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أن بلينكن سيناقش خلال زيارته تل أبيب الجهود الرامية إلى حماية المواطنين الأمريكيين في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، والعمل على تأمين الإفراج الفوري عن الرهائن الأمريكية، وتسريع وتيرة وحجم المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة؛ لتوزيعها على المدنيين الفلسطينيين، ومنع رقعة الصراع من الانتشار.

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الصحة: رفع الاستعدادات بجميع المستشفيات خاصة شمال سيناء لاستقبال مصابى غزة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات، خاصة بشمال سيناء، لاستقبال المصابين من قطاع غزة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة إعلامية، إن وزارة الصحة أعدت خطة لتقديم كل أشكال الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين، من خلال التأكد من جاهزية الأطقم الطبية والأقسام الداخلية بالمستشفيات لاستقبال المصابين، والتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاهتمام بقطاع الطب الوقائي بتوفير اللقاحات، لافتًا إلى أنه تم تقديم تطعيمات لـ69 طفلًا من العابرين من حاملي الجنسيات الأجنبية، منها تطعيمات شلل الأطفال والحصبة.

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جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الإسرائيليين المحتجزين فى غزة لـ242

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع عدد الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى 242، فضلًا عن مقتل 332 جنديًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس: "سنواصل التقدم في غزة حسب الخطط الموضوعة".

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"القاهرة الإخبارية": دخول دفعة جديدة من مزدوجى الجنسية عبر معبر رفح

نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" صورة حية لوصول عدد من مزدوجي الجنسية إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، منذ قليل.

وكانت مصر استقبلت أولى المجموعات من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى معبر رفح أمس، كما تدفقت مجموعة من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر الجانب المصري من المعبر، في اتجاهها نحو القطاع لتفريغ حمولتها.

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تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدافع إنبي.. والفريق جاهز لموقعة زد

دخل مسئولو الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في مفاوضات قوية مع أحمد كالوشا مدافع فريق إنبي لضمه بداية من الموسم المقبل، لتدعيم صفوف الفريق على مستوى خط الدفاع والشكوى من تراجع مستوى العديد من مدافعي الفريق في الموسم الجاري.

وينتهي عقد محمود علاء ومحمد عبدالغني مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق لهما التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، ولم يتم التفاوض معهما حتى الآن على التجديد، في الوقت الذي أشاد مسئولو الزمالك بمستوى كالوشا ومتحمسين للتعاقد معه بعدما نجح في إثبات نفسه.

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